Was gibt es Neues im Tri-Café?

Umzug ins ehemalige Kramer-Haus wird noch in diesem Jahr angestrebt.

Von Lucas Hackenberg

Burscheid. Zwangsläufig führte das Tri-Café in der Bürgermeister-Schmidt-Straße 25 während der Corona-Pandemie für zwei Jahre ein ruhiges Dasein. Jetzt aber sei der Burscheider Begegnungsort „endlich wieder mit dem so wichtigen zwischenmenschlichen Kontakt versehen“, sagt Vorstandsmitglied Michael Corts. Reparaturcafé, Männerkochgruppe und Co. finden wieder in gewohnter Harmonie statt. Und: Der Umzug ins ehemalige Kramer-Haus nimmt allmählich Form an.

Bereits 2020 hatte die Stadt Burscheid das ehemalige Kramer-Haus an der Hauptstraße mit Fördermitteln des Landes NRW erworben. Mittlerweile ist die Baugenehmigung erteilt, und ein Fortschritt beim Umzug des Tri-Cafés ist zumindest absehbar: „Es hat sich alles ein bisschen verzögert“, gibt Corts zu. Dies liege auch daran, dass die Fördersumme von 750 000 Euro in einem aktuellen Rahmen auszugeben sei.

Nach dem erfolgten Umbau des Gebäudes werde das Ganze jetzt aber neu angefasst. Aus der etwas exponierten Lage soll die Begegnungsstätte schon möglichst bald in Richtung Innenstadt ziehen, um ihrem Namen auch geografisch vollständig zu entsprechen: „Wir peilen vorsichtig Ende November für den Umzug an“, sagt Vorstandsmitglied Corts. Gewähr könne er hierfür zwar nicht geben, sein Blick in die Zukunft ist nach vielen erfolgten Schritten durchaus optimistisch.

Welche Angebote gibt es im Tri-Café unter anderem?

Doch egal, ob am alten oder neuen Ort: Die Burscheider sollen auch weiterhin ein breites Angebot im Tri-Café vorfinden. Beim Reparaturcafé, an jedem letzten Donnerstag im Monat, treffen sich Tüftler, um alten Elektroschrott wiederzuverwerten. Auch die Männerkochgruppe ist in der Begegnungsstätte bereits im dritten Jahr etabliert. Und bei der Gruppe „33 Umdrehungen“ treffen sich viele Vinylfreunde im Rheinisch-Bergischen, um beim gemeinsamen Hören und gegenseitigem Vorstellen von Schallplatten, das Leben ein wenig zu entschleunigen.

„Die Angebote bei uns werden immer mehr“, freut sich Michael Corts. Dazu tragen auch Vereine und soziale Träger bei, die mit ihren Angeboten im Tri-Café eine Heimat finden. So veranstaltet der Kinderschutzbund Burscheid hier Vater-Mutter-Kind-Kurse, die Lebenshilfe bietet Termine mit dem Thema Frühförderung an, und der Rheinisch-Bergische Kreis ist mit seiner Frauenberatung im Café zu finden.