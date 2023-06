Was es mit Fronleichnam auf sich hat

Weil es in Corona-Zeiten zuletzt oftmals keine Prozession gab, wurden die Gemeinden erfinderisch. Zum Beispiel wurden Fußabdrücke aus Pappe an den Zäunen vor den Kirchen aufgehängt.

Unsere Autorin macht sich Gedanken zum seltsam betitelten Feiertag.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. Fronleichnam – kaum ein Begriff ist so missverständlich in den deutschen Sprachgebrauch übernommen worden. Um einem Burscheider Neubürger ausländischer Herkunft dieses Wort ausführlich zu erklären, wären wahrscheinlich nur Kenner der kirchlichen Historie in der Lage, die zusätzlich etwas über die Kultur ihrer Gegenüber wissen.

Was wir über diesen seltsam betitelten Feiertag wissen: Im Jahr 1246 lebte Juliana von Lüttich, eine Nonne aus dem Orden der Augustiner. Ihren ungewöhnlichen Traum deutete sie als Aufruf, ihr Erlebnis durch einen öffentlichen Gedenktag festzulegen. Hinzu kam ein sogenanntes „Blutwunder“, das der Priester Peter von Prag in Bolsena am selben Tag bezeugte.

Im Jahr 1264 wurde der 60. Tag nach Ostern zum Feiertag

Diesen beiden Anlässen gemäß erklärte 22 Jahre später (1264) Papst Urban IV. den 60. Tag nach Ostern zu einem landesweiten Feiertag. Er bekam die lateinische Bezeichnung: „Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi“ oder auf mitteldeutsch: vrone licham (der Herr – leiblich anwesend).

Der Feiertag mit dem Volksfest-Charakter war auch dem Dominikaner-Orden ein guter Grund, der damaligen Bevölkerung eine Gelegenheit zu bieten, sich durch deutlich sichtbare Zeichen der unsichtbaren präsenten Gegenwart des himmlischen Herrschers zu versichern. Neben dem obligaten Messebesuch an diesem zweiten Donnerstag nach Pfingsten wurden bald auch Prozessionen durch die Dörfer und Felder ein beliebtes Schauspiel. Im Jahr 1317 legte Papst Johannes XXII diesen Ritus dann sogar für alle Gläubigen weltweit fest. Mitte des 16. Jahrhunderts zerbrach die bis dahin feste Einheit der christlich orientierten Gemeinschaften in zwei gravierend unterschiedliche Gruppen. Die neue Richtung punktete durch die Freigabe der geistlichen Schriftzeugnisse an die einfache Bevölkerung, die konventionelle Form bewies – unter anderem durch prächtig ausgestattete Prozessionen den Zuschauern ihre Zuständigkeit für Sicherheit und Schutz.

Auch am heutigen 8. Juni wird von der St. Laurentius-Kirche eine „vrone licham“-Prozession ihren Weg gehen. Der führt über die grüne Strecke hinab zum Seniorenheim Auf der Schützeneich weiter durch den Luchtenberg-Park zurück zur katholischen Kirche. Mit dabei ist natürlich das Ehepaar Günter und Hanni Dreyer.

Im Lauf der Jahrhunderte „schmückte“ sich der rein geistlich gedachte Tag mit emotionalen Nebentraditionen. In Süddeutschland zum Beispiel servierten heiratsfähige Mädchen in reich geschmückten Kleidern während des Umzugs durch die Felder „Jungfern-Nudeln“ oder „Jungfern-Schmarrn“. Da griffen die mitmarschierenden jungen Männer gerne zu.