Was das Leben und Feiern im Dorf auszeichnet

Dorffest in Ösinghausen.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Schon von weitem lockte am Samstagnachmittag ein Feuerwehrwagen die Besucherinnen und Besucher zum dritten Ösinghausener Dorffest am Weideweg. Diesen inspizierten nicht nur die Jüngsten gerne. Die Freiwillige Feuerwehr Burscheid zeigte ihnen gerne das spannende Equipment in ihrem Wagen und öffnete die Fahrzeugtüren. Der Ösinghausener Feuerwehrmann Florian Rohnke hatte das Ganze in die Wege geleitet, berichtete Rainer Pentzek, erster Geschäftsführer des Turnerbund Ösinghausen.

Zusammen mit der Stadt Burscheid und dem Quartierstreff Ösinghausen veranstaltete der Turnerbund Gross-Ösinghausen das jährliche Dorffest „von Nachbarn für Nachbarn“. Dieses findet abwechselnd in Benninghausen oder eben in Ösinghausen statt.

Nächstes Jahr gibt es in Benninghausen vielleicht auch Fahrten mit dem Feuerwehrwagen, so Rainer Pentzek. Er kümmerte sich mit seiner Frau Martina um den Wertmarkenverkauf. Ganz neu auf der Speisekarte standen Veggie-Taler – eine Art Grünkernküchle – sowie weitere vegetarische Gerichte. Und wieder wurden viele verschiedene Kuchen und Salate von den Nachbarn und Mitgliedern gespendet.

Auch Bürgermeister Dirk Runge besucht die Ösinghauser

Aufgrund der hohen Energiekosten –- vor allem für den TBÖ – freuten sich die Veranstalter über die „leckeren Spenden“. Von dem Erlös sollen die hohen Energiekosten etwas abgefedert werden.

Unter den Festzelten herrschte gute Stimmung. Alle genossen die Geselligkeit bei dem schönen Wetter – so etwa auch Bürgermeister Dirk Runge oder Stadt-Archivar Norbert Bangert und der zweite Geschäftsführer des Turnerbunds Ösinghausen, Thomas Schmitz.

In der Turnhalle wurden die Kinder von Übungsleiterin Gaby Wisnagrotzky geschminkt. Die Übungsleiterin Elke Gaida betreute die Tischtennisplatte und ein Angelspiel – bis die Tanzgruppe Traumtänzer mit ihren jungen Tänzern zur Begeisterung aller Gäste die Bühne eroberte. Da die Tochter des zweiten TBÖ-Vorsitzenden Sebastian Winitzki dort aktiv ist, kam der Auftritt zustande, erzählte Rainer Pentzek.

Sie freuten sich außerdem, dass der TBÖ 40 neue Mitglieder sowie eine neue Gruppe „Turn-Pänz“ hat. Für das nächste Dorffest wünschen sich die Veranstalter jedoch mehr helfende Hände vor allem beim Auf- und Abbau.

Schon alleine die Genehmigungen im Vorfeld sind zeitintensiv. „Durch Corona ist leider viel weggebrochen“, so Rainer Pentzek. Zwar gebe es nun einen „anderen harten Kern“ – etwa 25 Helfer –, es sei jedoch knapp gewesen. Irgendwie klappe es jedoch immer, sagte er erleichtert.

Am 6. September wird es an der Turnhalle um 18.30 Uhr einen Impulsvortrag von Referent Volker Stark über das Thema Wärmepumpen geben, verriet Pentzek. Und am 9. September gibt es wieder den beliebten Ösinghausener Kinderflohmarkt zwischen 14 und 17 Uhr auf dem Spielplatz in Ösinghausen. Organisiert werden die beiden Veranstaltungen vom Quartierstreff Ösinghausen.