Was bei einem Stromausfall geschieht

Stadt Burscheid richtet Notfallpunkte ein.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Großflächige langanhaltende Stromausfälle hat es in Deutschland bisher nicht gegeben. Allerdings sind Gasknappheit und damit einhergehende kurzfristige Engpässe in der Stromversorgung zu möglichen Szenarien geworden, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Auch wenn die Qualität der Stromversorgung in Deutschland hoch ist. Strom ist im Alltag allgegenwärtig. Ob im Supermarkt an der Kasse, beim Telefonieren oder im Haushalt: von Abzugshaube über Herd und Waschmaschine bis zur Zahnbürste – vieles funktioniert nur mit Strom. Und wenn der Strom doch einmal ausbleibt? Im Burscheider Rathaus hat man dieses Szenario durchgespielt.

„Viele Menschen machen sich keine Gedanken darüber, was alles im Falle eines längeren flächendeckenden Stromausfalls nicht mehr funktioniert“, sagt Bürgermeister Dirk Runge. „Daher möchten wir unsere Bürgerinnen und Bürger dafür sensibilisieren und informieren, was in diesem Fall zu tun ist und was vorsorglich im Haus sein sollte. Auch die Stadtverwaltung hat für diesen unwahrscheinlichen, aber durchaus möglichen Notfall bereits Vorkehrungen getroffen.“

Notfall-Infopunkte (NIP) und „Leuchtturm“ als Anlaufstellen

Bei einem längeren flächendeckenden Stromausfall oder bei Totalausfall der Telefonnetze aktiviert die Stadtverwaltung kurzfristig sogenannte Notfall-Infopunkte – kurz NIP. Bürgerinnen und Bürger können dort Notrufe absetzen, wenn dies zu Hause nicht mehr möglich ist, und auch kleinere Hilfeleistungen erhalten. Alle drei Burscheider NIPs befinden sich im Bereich von Feuerwachen. Die Feuerwachen selbst müssen nicht betreten werden, um die Arbeit der Feuerwehr im Notfall nicht zu behindern.

Die Notfall-Infopunkte (NIP) befinden sich im Bereich der Feuerwache Stadtmitte, Bürgermeister-Schmidt-Straße 15, im Bereich der Feuerwache Hilgen, Kölner Straße 117 und im Bereich der Feuerwache Dierath, Dierath 11.

Das Kinder- und Jugendzentrum Megafon, Montanusstraße 15, dient im Falle eines flächendeckenden und länger anhaltenden Stromausfalls als sogenannter „Leuchtturm“. In der Zeit von 8 bis 20 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürgern in diesem besonderen Notfall in der zentralen Anlaufstelle über die aktuelle Gesamtlage informieren, erhalten Hilfestellungen und die Möglichkeit, sich aufzuwärmen.

Alle Informationen zu Vorsorgemaßnahmen und richtigem Verhalten im Notfall hat die Stadt Burscheid auch auf der städtischen Internetseite zusammengestellt und auch einen Flyer konzipiert. Der ist dann wichtig, wenn bei einem Stromausfall kein Zugriff auf digitale Infos möglich ist und liegt im Rathaus und der Stadtbücherei aus.

www.burscheid.de/vorsorgen-fuer-stromausfall