Warnung vor falschen Anrufen

Kriminalität

Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass „falsche Anrufer und Anruferinnen“ versuchen, eine Anzeigenschaltung im Burscheider Seniorenwegweiser einzuwerben.

Burscheid. Sie rufen mit Handynummer an und versenden auch E-Mails mit der Bitte um Verlängerung oder Freigabe einer Anzeige. Teilweise geben sich die Anrufenden sogar als neue Mitarbeiter der Stadtverwaltung aus.

Eine Neuauflage des Seniorenwegweisers Burscheid ist erst im vergangenen Jahr im Auftrag der Seniorenberatung der Stadt Burscheid erschienen. Eine weitere ist derzeit nicht in Planung. Der Seniorenwegweiser ist unter anderem im Rathaus erhältlich. Diese Art von Anrufen haben also nichts mit der Stadt Burscheid zu tun. „Leisten Sie daher keine Unterschriften“, heißt es. Die Stadt empfiehlt: „Bei Unsicherheit immer bei der Stadtverwaltung nachfragen. Wenn Unsicherheit bei Anzeigenwerbung oder Ähnlichem besteht, hilft in der Regel ein Anruf im Amt für Ratsangelegenheiten, Kommunikation und Kultur weiter.“ -kc-

Kontakt: Tel. 02174-670-103, oder: www.burscheid.de

