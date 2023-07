Wahlen ein Jahr später

Burscheid. Das teilt das Erzbistum Köln mit. Hintergrund ist die angestrebte Modernisierung des Kirchenvorstandsrechts in Nordrhein-Westfalen, das Anfang 2024 in Kraft treten soll. Die Kirchenvorstandswahlen sollen nach neuem Recht ablaufen. Die Vorbereitungen einer Kirchenvorstandswahl benötigen sowohl in den Kirchengemeinden vor Ort als auch vonseiten der (Erz-)Bistümer zeitlichen Vorlauf, heißt es aus Köln. Zudem liefen in einzelnen (Erz-)Bistümern derzeit Pastoral- und Strukturprozesse, die eine Durchführung von Kirchenvorstandswahlen im kommenden Jahr 2024 erschweren könnten. -nal-