Großer Zuspruch beim „Basar rund ums Kind“ in Hilgen

Vor allem die Schwimmer werden dieses Mal fündig.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Erneut strömten Hunderte Familien aus Burscheid und Umgebung sowie dem Bergischen und Kölner Umland aus allen Richtungen zum „Basar rund ums Kind“ am Samstag in die Kirche und das evangelische Gemeindezentrum am Dünweg. „Wir staunen und freuen uns über die große Nachfrage“, so Organisatorin Anja Wollschlaeger. Sie freute sich über die vielen dankbaren Familien und lobte das Team als „großartig“. Etwa 14 000 abgegebene Einzelstücke gab es zu sortieren. Einige spendeten zudem ihre Teile. Diese gehen dann an die Kleiderkammer Odenthal und Bethel.

Bereits Tage zuvor hatten sie alle Hände voll zu tun. 145 Verkäuferinnen und Verkäufer waren dieses Mal vertreten, berichteten Mark Sprenger und Ben Barkhof aus dem Vorstand des Fördervereins. Wollschlaeger berichtete, dass es darunter viele Lehrerinnen und Lehrer sowie Beamte gab, die ihre gebrauchten Sachen aus Nachhaltigkeitsgründen verkauften. Mithilfe des Förderprogramms 2000 x 1000 Euro für nachhaltige Projekte konnten sie zudem einen Pavillon kaufen, der die Gäste an dem Kuchenstand vor dem Regen schützte.

Denn um 12 Uhr standen die ersten 80 bis 100 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Matte und machten ihre Schnäppchen: Schnecken-Schaukel, Latzhosen, Kassetten-Rekorder, CD-Player, Karaoke-Anlage, Kipplaster, Fahrradhelme, Einrad, Lego. Eine Stunde später durfte die zweite Gruppe der vorab angemeldeten Familien in das nachhaltige Shopping-Paradies. Zwischen 14 und 16 Uhr wurden die Türen für alle geöffnet. Somit kamen die spontan schnäppchenjagenden Familien ohne Anmeldung auch zum Zug.

Ein großes Angebot gab es dieses Mal vor allem für junge Schwimmerinnen und Schwimmer - und vor allem diejenigen, die es erst einmal lernen möchten. Viele Schwimmflügelchen, Schwimmwesten oder Poolnudeln hingen zum kleinen Preis bereit. Dazu natürlich Flossen, Neoprenanzüge und zahlreiche Badeanzüge und Badehosen. Begehrt waren weiterhin der Maxi-Cosi und natürlich der Kinderwagen. Weiter vertreten waren Bobbycars in allen Farben. Bis zum Altar fand in der Kirche das Spielzeug Platz. Dafür rückte sogar die Kanzel zur Seite.

Die kleine Besucherin Sandra war bereits zum zweiten Mal dabei und fand viele Puzzles. Am liebsten hätte sie direkt vor Ort losgepuzzelt. Massenweise Schuhe gab es im Obergeschoss. Vom Babyschuh bis zum Kinderschuh bis hin zu Glitzer-Flip Flops und Glamou-Crocks über zackige Zipfel-Filzschuhe sowie Pantoffeln, aber auch Gummistiefeln, war alles dabei - sogar bis zur Schuhgröße 45. Helferin Petra fand es immer sehr amüsant, wie die Kinder ihre Eltern überzeugen wollten, die richtigen Schuhe gefunden zu haben, obwohl diese zwei Nummern zu groß waren.

Zum dritten Mal war nun Anton mit seiner Mama und Helferin Lisa dabei. Das erste Mal war er noch im Bauch und konnte schlecht auswählen. Einen Bobbycar musste er jedenfalls nicht mehr suchen. Diesen hatte seine Oma bereits seiner Mutter in den 90er Jahren bei dem „Basar rund ums Kind“ gekauft. Helferin Elke war überrascht, wie schnell die Kleiderstapel immer flacher wurden. Unter anderem sorgte Helferin Katja dafür, dass alles wieder schön gefaltet an seinem Platz lag.

Mit Gummibärchen wurden die Wartenden bei Laune gehalten

Wegen des Wetters waren die Scanner-Kassen dieses Mal drinnen aufgebaut, an denen sich lange Schlangen bildeten. Um die Wartenden bei Laune zu halten, ging ein Helferkind mit einer großen Schüssel Gummibärchen herum. Sprachprobleme mit den ukrainischen Besucherinnen gab es nicht, sie nutzten den Translator im Smartphone.

Für das leibliche Wohl war gesorgt. 13 Kilogramm Mehl hatte das Orga-Team nur allein für den Waffelteig gekauft. Diesen verkaufte Xenia Heß mit „Uroma Theron“ zusammen mit den zahlreichen Kuchenspenden für den guten Zweck. Denn der Erlös geht 1:1 an die Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirche.

Vor allem werden die Ausflüge, Materialien für Kurse wie die Mädchengruppe Bastel- und Filzkurs sowie die Kinderkunsttage in den Osterferien von diesen Einnahmen ermöglicht.

Termine

Der nächste „Basar rund ums Kind“ findet im Herbst statt. Am 14. Oktober geht es wieder weiter mit den Schnäppchen. Das erste Vortreffen dafür ist am 22. September um 19.30 Uhr vorgesehen. Beim nächsten Basar rund ums Kind wird es außerdem eine Wickelecke geben, die vom Förderverein ermöglicht wird. 30 Prozent werden jeweils vom Erlös des Verkaufs für die Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirche abgezogen. Mehr Informationen unter www.rundumskindhilgen.wordpress.com