Vor 63 Jahren waren sie alle i-Dötzchen

Ehemalige EMA-Schüler trafen sich zum Einschulungsjubiläum.

Von Peter Klohs

Burscheid. Ein Klassentreffen, auch mehrere Jahre nach dem Schulabschluss, ist nicht unnormal und findet öfter statt. Wenn jedoch ein solches von ehemaligen Schülerinnen und Schülern 60 Jahre nach der Einschulung stattfindet, dann ist das schon etwas Besonderes. Genauer müsste man sagen: 63 Jahre nach der Einschulung. Denn die 1960 in der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Hilgen eingeschulten Kinder wollten sich eigentlich pünktlich zu ihrem 60. Einschulungsjubiläum treffen. Corona verhinderte diesen Plan. Aber am Freitag war es endlich soweit, und der harte Kern der verbliebenen Schülerinnen und Schüler traf sich zunächst an seiner alten Schule, um diese in Augenschein zu nehmen. Der freundliche Hausmeister Torben Janda unterstützte sie dabei.

Der Initiator des Treffens, Kurt-Eberhard Lamm, war 2021 verstorben. Aber die Klassenmitglieder trafen sich „regelmäßig in einem Restaurant in Burscheid oder der Umgebung“, wie Cornelia Schulz sagt. Sie und einige andere ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, unter ihnen Cornelia Kaufmann, Friedhelm Fleischer und Rolf Brombach, hielten am Treffen fest. An der Schule kamen zunächst zwölf Ehemalige zusammen, aber man vermutete, dass andere noch beim Termin zum gemeinsamen Abendessen im Restaurant Zur Heide erscheinen würden.

„Bei der Einschulung waren wir vierzig Kinder“, erinnert sich Rolf Brombach, erzählt noch vom obligatorischen Frühstück im Klassenraum, bevor man in die Pause ging und fand die erste Klassenlehrerin, Frau Kaiser, toll. „Ich habe viel von ihr gelernt.“ Cornelia Schulz hat eine andere Meinung: „Frau Kaiser war furchtbar“, findet sie. Einig sind sie sich darin, dass die Lehrerin die Klasse vier Jahre lang begleitete und danach Herr Schnitzler die nunmehr Fünftklässler übernahm. „Der war streng“, ist der allgemeine Tenor, und es geht die Geschichte, dass er seine Schüler eng begrenzt auf den Fliesen im Schulflur antreten ließ. Geschlagen wurden die Kinder in der Schule nicht, da sind sich alle sicher. „Auf jeden Fall“, sagt Ina Meraner, „hat sich die Schule äußerlich nicht sehr verändert.“

Hausmeister erklärt, wie der Ablauf heutzutage aussieht

Beim Rundgang durch die Schule ändert sich diese Meinung jedoch. Im Klassenzimmer finden einige sofort ihren alten Platz, andere wissen nicht mehr, wo sie gesessen haben und werden von anderen auf ihren Platz hingewiesen. Die Stühle sind aus Plastik und Blech. „Nachhaltig ist anders“, sagt Rolf Brombach.

Erinnerungen kommen hoch: An die Samstage, an denen man die Schule besuchen musste, an den Geruch von alten Erdkundekarten, an Sparmarken, an einen Bunker unter dem Schulgebäude („Das war unser Partyraum.“). Das Lernen nach der Ganzheitsmethode wird thematisiert, die Beschaffenheit des Werkraums, die Wege innerhalb des Gebäudes, das Erlernen des großen Einmaleins im Stehen.

Torben Janda erklärt, wie sich der Ablauf in der Schule heutzutage gestaltet. „Wir haben insgesamt 15 Klassen, wobei die 1. und 2. Klassen zusammen unterrichtet werden. Und ein Frühstück mit Milch oder Kakao, das ist heute so nicht mehr möglich.“ Er zeigt den Ehemaligen noch die schuleigene Turnhalle. Eine gute Dreiviertelstunde ist vergangen, und die vor 60 Jahren Eingeschulten müssen sich beeilen, um pünktlich zum Abendessen zu erscheinen. Vielleicht treffen sie ja noch auf ein paar ehemalige Mitschüler.