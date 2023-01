Viele Angebote für Senioren

Caritas Begegnungsstätte Mittendrin.

Von Susanne Koch

Mittendrin heißt die SeniorenBegegnungsstätte der Caritas in Bergisch Gladbach. Wir stellen die nächsten Angebote vor.

Smartphone Kurs für Fortgeschrittene: Unterstützung für Smartphone-Nutzer gibt es Hauptstraße 249 in Bergisch Gladbach. Am morgigen Mittwoch, 1. Februar, sowie am Mittwoch, 8. Februar, jeweils von 13 bis 15.15 Uhr können sich Teilnehmende über weitergehende Funktionen ihres Smartphones informieren, etwa über Klingeltöne oder die Kamerafunktion. Kursleiter ist Manfred Falb. Kosten: 30 Euro.

Boule – ein beliebter Freizeitspaß: Dieses Präzisionsspiel macht Freude, sorgt für körperliche Bewegung ohne Überanstrengung und fördert die Koordination, Kommunikation sowie Geschicklichkeit – so heißt es in der Einladung. In Kooperation mit dem Seniorenbeirat lädt die Begegnungsstätte für Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr, zum Boulespiel ein. Treffpunkt ist der Beit Jala Bouleplatz in Bergisch Gladbach. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden willkommen.

Wandertreff mit Gaby und Gisela: Auf Schusters Rappen entlang der Strunde mit Umwegen rund um Gläbbisch, dazu lädt die Caritas an den Montagen 6., 13., 20. und 27. Februar jeweils um 10.30 Uhr ein. Die Organisatorinnen freuen sich über einen „Wandergroschen“. Treffpunkt ist der Parkplatz hinter der Begegnungsstätte.

Themenfrühstück: Ein lockeres und unterhaltsames Zusammentreffen von Menschen bei Kaffee, Schnittchen oder einem Glas Sekt bietet die Begegnungsstätte Mittendrin am Samstag, 11. Februar, von 11 bis 13.30 Uhr. „Es fällt ein geringer Kostenbeitrag für die verzehrten Getränke und Speisen an“, heißt es in der Einladung. Gastgeberin ist Petra Hradil.

Anmelden: Mehr Infos gibt es unter Tel. (0 22 02) 18 90 60 oder per E-Mail.

mittendrin@caritas-rheinberg.de