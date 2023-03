Verkehrsunternehmen macht Grundschüler für den Bus fit

Für viele Viertklässler beginnt nach den Sommerferien mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule eine spannende Zeit, bei der sich auch der Schulweg verändert und möglicherweise deutlich länger wird. Für viele Schülerinnen, Schüler und Eltern kommt dann der Bus ins Spiel. Das weiß auch das Verkehrsunternehmen wupsi, das bereits seit mehreren Jahren Mobilitätskurse für Viertklässler durchführt. „Nach dem Ende der Coronamaßnahmen bieten wir von Anfang Juni bis Mitte Juli wieder insgesamt zwölf Termine an. Jeweils sechs in Leverkusen und in Bergisch Gladbach“, kündigt wupsi-Sprecherin Kristin Menzel an. Die Inhalte der Mobilitätskurse seien so aufgebaut, dass die Kinder sie sehr gut ohne Unterstützung der Eltern bewältigen könnten, so wie wenige Wochen später auch den eigenen Schulweg, heißt es bei der wupsi. Kristin Menzel: „In rund 90 Minuten lernen die Kinder beispielsweise das richtige Verhalten an der Haltestelle und beim Einsteigen in den Bus. Sie erfahren, worauf sie während der Fahrt achten müssen und was beim Ausstieg am Ziel besonders wichtig ist. In einem Bremstest erleben sie, wie wichtig es ist, sich während der Fahrt gut festzuhalten.“ Die Verkehrsexperten der Wupsi erklären aber auch, wie man an der Haltestelle die richtige Buslinie erkennt, was zu tun ist, wenn man das Schüler-Ticket verloren oder den Turnbeutel im Bus vergessen hat.