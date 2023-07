Busbeklebung weist auf Mindestabstand hin

Die Zahl von Unfällen mit Fahrradfahrern hat zugenommen. Die Aktion erinnert an das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Rhein-Berg. Mit einer gemeinsamen Aktion machen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), die Regionalverkehr Köln (RVK), die Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach und die Wupsi auf den Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen Kraftfahrzeugen und Fahrrädern aufmerksam. Denn darauf weisen ab sofort Heckscheibenbeklebungen auf sechs Bussen der RVK und Wupsi im Bergisch Gladbacher Stadtverkehr hin.

Auf den Heckscheiben der Busse sieht man eine Radfahrerin mit einem Kind im Fahrradsitz, die von einem Auto überholt wird. Zwischen ihnen wird deutlich ein Abstand von 1,50 Meter Abstand gezeigt. Über dem Motiv wird auch in Textform auf den vorgeschriebenen Mindestabstand hingewiesen. Paragraf 5 der Straßenverkehrsordnung regelt eindeutig, dass beim Überholen mit einem Kraftfahrzeug innerorts ein Seitenabstand von mindestens 1,5 Meter zu Radfahrenden eingehalten werden muss. Außerorts sind es sogar zwei Meter.

2022 gab es laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 97.664 registrierte Fahrradunfälle. Damit steigerte sich die Anzahl im Vergleich zu 2021 um 16 Prozent. Die gemeinsame Aktion soll für mehr Achtung aufeinander im Straßenverkehr beitragen und fügt sich in die regelmäßigen Verkehrssicherheitsaktionen der Stadtverkehrsgesellschaft mit den ansässigen Verkehrsunternehmen.

Viele Unfälle geschehen, weil Abstände nicht eingehalten werden

„Prävention statt Reaktion! So lautet seit fünf Jahren unser Motto für Verkehrssicherheit in Bergisch Gladbach. Die jüngst veröffentlichten Unfallzahlen für 2022 zeigen zum Beispiel bei Radfahrenden einen Anstieg um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, so Willi Schmitz, Geschäftsführer der Stadtverkehrsgesellschaft Bergisch Gladbach mbH: „Viele dieser Unfälle sind auch darauf zurückzuführen, dass Autofahrende oftmals beim Überholen von Radfahrenden einen zu geringen Abstand einhalten und könnten vermieden werden, wenn sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Regeln der Straßenverkehrsordnung halten würden. Mit unserer Aktion auf den Hecks der Busse von Wupsi und RVK möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, das Miteinander im Straßenverkehr wieder mehr ins Bewusstsein aller zu rufen.“

Für Bernhard Werheid, Vorstand des ADFC Rhein-Berg-Oberberg sind Fahrradunfälle ein wichtiges Thema für die Verkehrssicherheit. Er betont, dass es entscheidend ist, dass alle Verkehrsteilnehmer die geltenden Vorschriften beachten, um solche Unfälle zu vermeiden. „Das Einhalten angemessener Seitenabstände beim Überholen von Radfahrern ist eine Maßnahme, die dazu beitragen kann, das Risiko von Unfällen zu reduzieren,“, sagt Weheid.

Und RVK-Geschäftsführer Dr. Marcel Frank erklärt, dass es für sein umweltbewusstes Unternehmen schön zu sehen ist, dass statistisch immer mehr Menschen auch ein Rad nutzen. Für ihn ist es daher wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Acht geben und Sicherheit an erster Stelle steht.

Das Rad spiele eine wichtige Rolle bei der Mobilitätswende

„Wir mussten nicht lange zögern, als es darum ging, auch auf unseren Bussen ein Zeichen für mehr Abstand zu setzen“, meint Frank. Und Marc Kretkowski, Geschäftsführer der Wupsi GmbH, ergänzt, dass im Zuge der Mobilitätswende die Menschen vom motorisierten Individualverkehr auf andere Mobilitätsangebote wechseln müssen.

„Das Rad spielt hierbei eine sehr wichtige Rolle. Dies kann aber nur funktionieren, wenn sich alle Verkehrsteilnehmen sicher fühlen“, meint Kretkowski: „Darauf wollen wir mit unserer gemeinsamen Aktion aufmerksam machen.“ fbu