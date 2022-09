Vergünstigung gilt ein Leben lang

Verwaltung erinnert an die neu eingeführte Jubiläums-Ehrenamtskarte.

Burscheid. Seit Mitte Juli gibt es auch in Burscheid die Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW. Eingeführt wurde sie für Personen, die sich seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich engagieren. Die erste Jubiläums-Ehrenamtskarte ist im August von Bürgermeister Dirk Runge und Silke Riemscheid vom Treffpunkt Ehrenamt im Burscheider Rathaus ausgegeben worden. Fünf weitere Jubiläums-Ehrenamtskarten sind bereits beantragt. Dass dies bei ihr möglich ist, daran hatte Silke Riemscheid erst kürzlich erinnert.

Was ist die Jubiläums-Ehrenamtskarte?

Ehrenamtliche in Burscheid können seit 2012 als Würdigung ihres Engagements die Ehrenamtskarte NRW beantragen. Mit der Karte profitieren sie von zahlreichen Vergünstigungen in Kommunen, beim Land sowie bei vielen Einrichtungen und Unternehmen. Zusätzlich zur bereits etablierten Ehrenamtskarte NRW wurde in Burscheid jüngst auch die Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW eingeführt. Langjährig Engagierte, die ihr Ehrenamt seit mindestens 25 Jahren ausüben, können die Jubiläums-Ehrenamtskarte erhalten. Die geltenden Kriterien zur klassischen Ehrenamtskarte fallen hierbei komplett weg. Die Jubiläums-Ehrenamtskarte hat zudem eine lebenslange Gültigkeit.

Welche Voraussetzungen gelten?

Menschen, die sich seit mindestens 25 Jahren für das Gemeinwohl engagieren, können die Jubiläums-Ehrenamtskarte beantragen oder von Vereinen, Verbänden oder Kommunen vorgeschlagen werden. Das Engagement kann fortlaufend in einer Organisation oder in verschiedenen Tätigkeitsbereichen erfolgt sein. Auch langjährig Engagierte, die sich aufgrund ihres Alters oder ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr engagieren, können die Karte enthalten.

Mit der Jubiläums-Ehrenamtskarte besteht die Möglichkeit, bestimmte öffentliche, gemeinnützige und private Einrichtungen in allen teilnehmenden Kommunen und Kreisen landesweit vergünstigt zu nutzen. In Burscheid selbst können sich die Inhaber der Ehrenamtskarte auf über 30 verschiedene Vergünstigungen freuen.

Wie erhalte ich die Jubiläums-Ehrenamtskarte?

Der Antrag für die Jubiläumskarte kann von den Ehrenamtlichen selbst oder von Vorschlagenden gestellt werden. Ansprechpartner hierfür ist der „Treffpunkt Ehrenamt, Initiative Burscheid“. Sprechstunde im Rathaus ist, nach telefonischer Voranmeldung bei Silke Riemscheid, Tel. (02174) 786016, jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr, Raum 0.01.

Alle Informationen und Formulare sind auch auf der Homepage von „Treffpunkt Ehrenamt, Initiative Burscheid“ zu finden.

ehrenamt-burscheid.de