Vergleichen und sparsam fahren

Die Spritpreise sind weiterhin rekordverdächtig. Wie manche Autofahrer damit umgehen.

Von Ursula Hellmann

Man gewöhnt sich an alles. Ob dieser Allerweltsspruch auch für den Aufwärtstrend der Kosten gilt, die alle motorgetriebenen Maschinen betrifft? Wer sein Auto liebt, der schiebt. . . hieß es vor einer Reihe von Jahren noch witzig und jenseits alles Normalität. Das wären keine guten Zukunftsaussichten.

Auch in Burscheid läuft der Alltag für die meisten Bewohner nur dann, wenn ihr braver Pkw mitspielt und er rechtzeitig sein „Futter“ bekommt. Da keine Alternative in Sicht ist, sind die Tanksäulen also trotz Nutzer-Frust weiterhin fast rund um die Uhr belegt. Wie geht es den Menschen am Steuer damit?

Selbst mit einer Tank-App ist es schwierig, Geld zu sparen

Petra Preußner freut sich über ihr flammneues Fahrzeug – aber mit E10 ist es nicht zufrieden. Also schnell nochmal in der Benzin-App auf dem Handy nachsehen, ob die Zahlen an ihrer gewohnten gelben Tankstelle eventuell heute zwei Cent niedriger sind als gestern. Leider genau das Gegenteil. Immerhin hält der Mini-Rabatt durch ihre ADAC-Karte Petras Blutdruck im erträglichen Rahmen.

Und wie kommt der junge Papa mit dem stetig höheren Literpreis zurecht? Mit Hilfe seines dreijährigen Söhnchens verstaute er gerade den Einkauf im Kofferraum seines schicken roten Corsa. Seine lakonische Antwort: „Was soll man dazu sagen? Wir können es nicht ändern.“ Würde er denn ein paar Kilometer Umweg in Kauf nehmen, um die billigste Zapfsäule zu nutzen? „Auf meinem Weg zur Arbeitsstelle komme ich an sehr vielen Anzeigen vorbei. Da habe ich Auswahl genug.“

Für Senioren, die noch problemlos am Straßenverkehr teilnehmen, gibt es hoffentlich so sparsam-praktische Lösungen wie bei der Familie in dem vornehm-dunklen Kia. Ganz relaxt meinte die freundliche Dame: „Warum die Preise der einzelnen Spritsorten manchmal zweimal am Tag wechseln, weiß niemand so genau. Wir fahren sowieso nur noch die nötigen Kurzstrecken.“

Am Recherche-Tag hatten sich alle Tankstellen in Burscheid und im Bergischen Land plus der anliegenden Großstädte wohl im Geheimen auf einen gemeinsamen Level geeinigt. Sogar der Dieselpreis rutschte unter die Zwei-Euro-Marke. Die Prognosen für den Rest des Jahres pendeln zwischen Beruhigungs-Prophetien und Katastrophen-Ankündigungen hin und her.