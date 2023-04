Verein will Jung und Alt in Bewegung bringen

Stadtsportverband zählt 120 Mitglieder mehr – und treibt zwei besondere Projekte voran.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Bodo Jakob bleibt auf weitere zwei Jahre Vorsitzender des Stadtsportverbands. Und noch ein weiterer Name bürgt für Kontinuität: Patrick Lüppens ist weiterhin Kassenwart. Das waren die Personalien, mit denen sich der Stadtsportverband jetzt auf seiner Hauptversammlung in Hilgen beschäftigte: Der Rest des Vorstands – 2. Vorsitzender, Geschäftsführer, Sportabzeichenwart - ist erst im nächsten Jahr dran. „Wir wählen immer versetzt“, sagt der Vorsitzende. „Das hat sich bewährt.“

Damit war dann der Weg frei für die Themen, von denen zwei Bodo Jakob besonders am Herzen liegen. Nämlich das Projekt „Kitas für den Stadtlauf“ sowie der Bewegungspark „Burscheid macht fit“ an der Trasse. Bei ersterem wird es in der kommenden Woche richtig spannend, dann entscheidet sich nämlich, ob der Stadtsportverband die avisierte Förderung erhält. Aber der Reihe nach.

Kinder in Bewegung und in Kontakt mit Sportvereinen zu bringen: Dieses Ziel hatte sich der Stadtsportverband schon 2019 selbst verordnet und dafür drei Vereine ins Boot geholt, die mit den Kindern des letzten Kindergartenjahres trainierten und sie fit für den Stadtlauf machten. Dank der Förderung „Sportplatz Kommune“ war das im ersten Jahr auch kein Problem. „Dann kam Corona. Wir konnten die Fördermittel im zweiten Jahr nicht mehr abrufen; sie verfielen“, erinnert sich Bodo Jakob.

Nun nahm man einen neuen Anlauf. Und entdeckte mit „Bewegungsoffensive 2023“ ein Förderprogramm, von dem Bodo Jakob sagt: „Es passt wie die Faust aufs Auge.“ Bei der 1. Runde gab es indes keinen positiven Bescheid, so dass nun alle Hoffnungen auf der zweiten Runde liegen: „Es haben sich landesweit sehr viele beworben. Das Programm ist völlig überzeichnet“, sagt Jakob. „Aber noch sind wir dabei.“

Und sollte der Zuschlag kommen, müsste alles ganz schnell gehen – und könnte auch. „Die Übungsleiter stehen Gewehr bei Fuß, die zehn Burscheider Kitas auch. Wir würden im Mai starten und müssten nur noch ein paar Sachen koordinieren, wie beispielsweise die Zeiten auf den Sportanlagen.“

Keineswegs mehr in der Schwebe hängt dagegen das andere Projekt, nämlich der Bewegungspark an der Trasse. Acht Sportgeräte im öffentlichen Raum sollen den Burscheiderinnen und Burscheidern zu Schwung und Fitness verhelfen. Ganz unprätentiös, ganz unkompliziert. „Man kann auch mit Schlips turnen“: So hatte Stadtsportverbandgeschäftsführer Wolfgang Gerling das Projekt einst im Sportausschuss beschrieben und dabei die zentrale Lage an der Montanusstraße im Blick gehabt, die Bewohner des Luchtenberg-Richartz-Hauses ebenso ansteuern können wie Mitarbeiter von Federal Mogul oder die umliegenden Vereine. Von der Trasse aus gibt es einen behindertengerechten Zugang zum rund 280 Quadratmeter großen Gelände: Willkommen sind nicht nur sportliche Aktive, sondern auch Menschen mit Einschränkungen.

Multifunktionstrainer fordert alle Muskelgruppen

Am Mittwochabend in Hilgen stellte Elmar Trunz vom Institut für Prävention und Nachsorge, der an der Entwicklung der Sportgeräte beteiligt war, diese nochmals vor - wie den Multifunktionstrainer, der die Muskeln ganzheitlich fordert. Und er machte deutlich, wie man die Geräte nutzt, „ohne dass der Orthopäde kommt“, so Bodo Jakob. An jedem Gerät befindet sich zwar ein QR-Code, mit dem man Beschreibung und Film abrufen kann; eigentlich wünschen sich die Initiatoren aber, dass sich Interessierte einfach den jeweiligen Übungsleitern anschließen, die regelmäßig mit Vereinsgruppen vor Ort sein werden. „Sie werden dann nicht nur erklären, sondern auch korrigieren“, sagt Jakob.

80 000 Euro hat der Stadtsportverband in das Projekt gesteckt, das durch die Hilfe von Förderprogramm Leader Bergisches Wasserland und der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln überhaupt erst möglich wird. Einen Eigenanteil muss der Stadtsportverband dennoch beisteuern, und weil alles teurer geworden ist und es ein paar Sonderwünsche gab (die Stadt regte an, einen Aschenbecher aufzustellen), muss der Verein die Lücke mittels Crowd-funding füllen. Was zur Freude von Bodo Jakob geklappt hat: 8000 Euro hatte man als Messlatte genommen, 8600 Euro kamen zusammen. Geht alles nach Plan, ist Eröffnung noch vor den Sommerferien: Das Gelände ist schon aufbereitet, die Spielgeräte warten im Westerwald bei der Firma Stilum, die den Zuschlag bekommen hatte. „Der Rasen muss noch gesät werden und wachsen“, sagt Jakob. Und dann wird es eine große Eröffnungsparty geben.

Der Vorsitzende freute sich, wieder „live und in Farbe“ tagen zu können. „Die Leute kommen und reden erstmal miteinander. Das hat gefehlt. Der digitale Austausch ist eben nur die zweitbeste Lösung.“ Das haben auch die Mitglieder gemerkt: Denn nach Corona-Flaute und Mitglieder-Schwund kehren diese in großer Zahl zurück. 4287 Mitglieder zählt der Stadtsportverband, 120 mehr als zuvor, und kratzt damit am einstigen Höchststand von 4500. „23 Prozent der Burscheider Bevölkerung sind in einem Sportverein organisiert“, bilanziert Jakob.