Verein will die Menschen zusammenbringen

Uwe Graetke von „Burscheid Live“ bereitet „3. Internationales Burscheid“ vor.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Uwe Graetke gönnt sich keine Pause. Einmal mehr befindet sich der Vorsitzende von „Burscheid Live“ in den Vorbereitungen für eine seiner großen Veranstaltungen. Dieses Mal ist am 26. und 27. August das „3. Internationales Burscheid“ an der Reihe. „Dann werden sich wieder viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten auf dem Marktplatz und der Hauptstraße im Bereich der Kirchenkurve treffen und zusammen feiern“, verspricht Graetke.

In diesem Jahr übernimmt das ukrainische Vizeweltmeister-Tanzpaar Iana und Sergej Rybak die Patenschaft. Sie werden natürlich auch vor Ort sein und am Sonntag, 27. August, tanzen. Schirmherren der Veranstaltung sind Landrat Stephan Santelmann und der Burscheider Bürgermeister Dirk Runge. Als Mitveranstalter ist erneut das Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises mit von der Partie.

Musik, Tanz, Kulinarisches, Stände und eine große Kinderwelt werden an dem Wochenende erneut ein geselliges und kulturelles Miteinander schaffen. Beim internationalen Bühnenprogramm sind viele Künstler und Gruppen erstmalig dabei – wie Panflötenspieler Gilmar Ramirez, die Band Taraf de Lux zusammen mit Sängerin Rina Pop, die Folkloregruppe Klingende Windrose, der Elvis-Interpret Normen Silver sowie das Volkstanzensemble Ukraine und die Capoeira Tänzer von „Marimars Tanztempel“ aus Leverkusen. „Mit Italien, Spanien, Türkei, Griechenland, Rumänien, Slowenien, USA, Großbritannien, Niederlande, Peru, Brasilien, Senegal, Ukraine, Russland, Irland, Schweden, Schweiz und Deutschland werden noch mehr Länder als bei den beiden ersten Veranstaltungen vertreten sein“, sagt Uwe Graetke.

Moderator Martin Krix bittet zur Talkrunde

Für Sonntagmorgen lädt Moderator Martin Krix von 11 bis 13 Uhr zu einer Talkrunde mit dem Thema „Wie erleben die Menschen den Krieg in Europa? – Erfahrungsberichte und Auswirkungen“ ein. Gesprächsteilnehmer sind unter anderem Frank Haag und Ralph Lütz vom „Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Bergisch Gladbach-Butscha“: Sie berichten von ihren Eindrücken und Erlebnissen in der Ukraine. Den Abschluss bildet am Sonntagabend wieder ein interreligiöses Friedensgebet.

Möglich wird die erneute Durchführung von „Internationales Burscheid“ neben Spenden und Sponsoring von Firmen, Geschäften, Geldinstituten sowie Unterstützern aus dem politischen, kirchlichen und privaten Bereich insbesondere durch Förderungen des Kreises aus dem neuen Landesprogramm „Komm An NRW“, der Stadt mit dem gerade verlängerten Integrationsfonds und der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln. Hinzu kommt das erfolgreich abgeschlossene Crowdfunding-Projekt „Viele schaffen mehr“ bei der Volksbank Bergisches Land eG sowie eine finanzielle Beteiligung des Integrationsrates der Stadt Burscheid. Dieser ist am Sonntag auch mit einem Stand vor Ort.

„Nur durch Förderung und Unterstützung können wir unsere Veranstaltungen und Aktivitäten durchführen, wobei es immer schwieriger wird, die größeren Events bei weiterhin freiem Eintritt zu finanzieren. Gestiegene Kosten und geringere Einnahmen stellen uns vor große Probleme, wie auch das Altstadtfest im Mai gezeigt hat. Dort haben wir ein beträchtliches Minus gemacht“, sagt Uwe Graetke. Die derzeitigen Entwicklungen bereiteten ihm große Sorgen: „Trotzdem bleibt das Ziel, alle Veranstaltungen auch in Zukunft auszurichten – möglicherweise dann aber mit einem abgespeckten Programm“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Er wirbt zudem um mehr Helfer, die mit anpacken. Interessenten können sich direkt an Uwe Graetke wenden unter Tel. 0170-5203613 oder: graetke@burscheid-live.de.