Verein setzt seit 82 Jahren auf regionalen Witz

Von Ursula Hellmann

„Ooch üwwer achtzich noch janz flott!“ Dass dies durchaus sein kann, hätten die Besucher im Haus der Kunst Mitte März beim aktuellen Theaterstück der Kaltenherberger Heimatfreunde hautnah miterleben können – ja, wenn! Wenn sie durch eine kurze Pressemitteilung am Tag zuvor nicht informiert worden wären, dass alle öffentlichen Veranstaltungen aus gutem Grund abgesagt werden mussten.

Noch betroffener als das Publikum waren natürlich die Mitwirkenden in diesem heiteren Mundart-Stück. Was seit Oktober 2019 intensiv geplant und geprobt wurde, verschwand erst einmal wieder auf der langen Bank. Kulissen, Requisiten, Kostüme – alles lagert bis auf Weiteres im Kellerraum des Hauses von Erhard Beckers.

Einen kleinen Trost fanden die jungen Darsteller des Kinder-Theaterstücks. Ihre Generalprobe fand statt – wenn auch nur vor den anwesenden Vereinseltern.

Helga Coen als 1. Vorsitzende der „Kaltenherberger“ hat jetzt ein wenig Zeit, die Zwangspause für einen Rückblick auf ein reiches, kulturelles Leben zu nutzen. Sie sieht eine Parallele zum Stück: „Ooch üwwer achtzich noch janz flott“ passt genau auf den Burscheider Verein. 1938 wurde er gegründet, ist also bereits zwei Jahre älter als achtzig.

„Als unser Heimatfest im Arentshain startete, freuten sich alle Anwohner über diese zusätzliche Festgelegenheit. Kinder und Erwachsene liebten unseren Festzug mit Musik und das lustige Treiben. Im Zelt führten wir kurze Sketche auf, natürlich im Burscheider Dialekt! Nach den mageren Kriegsjahren ließen sich unsere rührigen Mitglieder stets etwas Neues, Attraktives einfallen, um das Vereinsleben zu bereichern. Zum Beispiel lebte eine alte, bäuerliche Tradition wieder auf: das „Peis-Eier-Singen“ am Pfingstsamstag. Viele Jahre lang fuhr sogar unsere Drehorgel auf einem Wagen mit. Am Schwengel saßen Hansi Schmidt oder Peter Krings. Die Sänger trugen die original-bergische Bauern- und Fuhrmannskluft.“

Helga Coen gerät ins Erzählen bei ihrem Rückblick. Auch wenn Pfingsten dieses Jahr ganz anders aussah. „Auch diese nette Sitte musste diesmal ausfallen. Es gab keinen gemütlichen Eiersammel-Rundgang mit Nachbarschafts-Plausch durch die Kaltenherberger Siedlungen. Auch das große Eierbraten am Abend für alle fleißigen Sänger fiel weg.“

Die Hoffnung, den 82-jährigen Verein wieder flott zu erleben, bleibt aber bestehen. Das reiche Archiv lässt erkennen, wie ideenreich und aktiv die Geschichte stets verlaufen ist. Aus den einstigen kurzen Sketchen wurden richtige Theaterstücke. Diese schrieb Waltraud Küpper.

Auch Helga Coen steht seit 1986 regelmäßig mit auf der Bühne. Schon in ihrer ersten Rolle im Stück „Kallerbergjier Klöngel“ (Kaltenherberger Klöngel“) hatte sie die Lacher auf ihrer Seite. 1984 verlegte der Verein seine Theatervorstellungen um der großen Besucherzahl willen in die Hans-Hoersch-Halle. 1986 zog er um ins Haus der Kunst.

Der Nachwuchs macht seit Gründung der Kinder-Gruppe mit

Der Vereinsnachwuchs machte ab 1988 mit, als sich die Kinder-Theatergruppe gründete. Auch diese Spielhandlungen werden in Burscheider Platt geschrieben und gesprochen. Da bleibt es einigen Darstellern nicht erspart, eine zusätzliche Sprache einzuüben.

Wie wäre es, die Aufführungen digital aufzunehmen und in die üblichen Netze einzustellen? Coen: „Unsere Stücke leben von der Sprache, dem Witz und der Lebenserfahrung einer begrenzten Region. Das möchten wir auch bewusst erhalten. Schön wäre es, wenn unsere dramaturgisch-lustige Arztpraxis im Oktober wieder live über die Bühne gehen könnte.“

Wie die Heimatfeste der Kaltenherberger Heimatfreunde kurz nach der Gründung gefeiert wurden, beschreibt 1939 ein Lokalblatt: „Zum zweiten Mal feierte gestern die Burscheider Ortschaft Kaltenherberg, oben in der Reichsautobahnauffahrt, ihr Heimatfest. Der ganze Ort stand im Zeichen des Festes, das diesmal in der alten Pulvermacher-Fabrik gefeiert wurde. Eingeleitet von einem Festzug, der angeführt wurde von den Leitern des Vereins und von einem Blasorchester, gebildet aus Mitgliedern des Oelberger Instrumental-Vereins. Bei der Rückkehr des Festzuges vor der Feststätte erhielt jedes Kind einen Berliner Ballen und ein Spielzeug, die aus Spenden der Kaltenherberger angeschafft wurden. Es begann ein lustiges Treiben im Festraum und davor. Die Kinder konnten frei Karussell fahren. Ein Reisbrei- und Honig-Wettessen, Brezelabschneiden usw. vergnügte die Jugend. Die Erwachsenen konnten Blechbüchsen mit Bällen abwerfen. Eine reichhaltige Verlosung brachte manchen praktischen Gewinn. Im alten, festlich geschmückten Fabrikraum gab es Musik, Tanz und einen Dorfabend. Hermann Langenohl, der 1. Vorsitzende, konnte Bürgermeister Dr. Hallauer begrüßen. Am nächsten Morgen gab es einen drolligen Aufzug. Der Kaltenherberger Patriarch zog mit einer Drehorgel von Haus zu Haus und sammelte die letzten Groschen für die Deckung der Festkosten. Die Gaben sollen reichlich geflossen sein.“

