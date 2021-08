Verdi ist gegen Sonntagsverkauf in Hilgen

Handel

+ © (Archivfoto) Doro Siewert Das Brunnenfest in Hilgen: Dazu soll es einen verkaufsoffenen Sonntag geben dürfen. Gefeiert wird am 27. und 28. Juni. © (Archivfoto) Doro Siewert

Die Gewerkschaft wendet sich gegen den Verkauf zum Mai- und Nikolausfest in Hilgen.

Von Anja Wollschlaeger

Die Gewerkschaft Verdi hat das Oberverwaltungsgericht angerufen. Ihr Ziel: Weniger Sonntagsöffnungen in Hilgen.

Wogegen wendet sich die Gewerkschaft?

Der Stadtrat hat im März eine Verordnung über die Sonntagsöffnung verabschiedet. Sie hat in Burscheid vier verkaufsoffene Sonntage (siehe Kasten) und in Hilgen drei verkaufsoffene Sonntage vorgesehen. Die Gewerkschaft hat eine Normenkontrollklage gegen die Verordnung eingereicht.

Was beantragt Verdi mit der Klage?

Zunächst verlangt Verdi eine einstweilige Anordnung. Gibt dem Gericht dem statt, ist der Ratsbeschluss hinfällig, bis die Richter später im Klageverfahren entschieden haben.

Welche Fest sind speziell betroffen?

In der schriftlichen Begründung, die Verdi bei dem Gericht in Münster eingereicht hat, geht es vor allem um das „Der Mai ist gekommen-Fest“ und das „Nikolausfest“.

Finden die Feste statt?

Der Termin für das Maibaumsetzen ist beim Initiativkreis „Hilgen lebt“ bereits fest im Terminkalender verankert. Am Donnerstag, 30. April ,soll gefeiert werden. An dem auf diesen Tag folgenden Sonntag, also den 3. Mai 2020 wollte der Stadtrat den Händlern die Sonntagsöffnung erlauben. Auch das Nikolausfest wird von „Hilgen lebt“ veranstaltet.

Wie stehen die Chancen für die Gewerkschaft?

Die Stadtverwaltung hat dem Rat eine erste juristische Einschätzung gegeben. Weil die Gewerkschaft in den vergangenen Jahren „äußerst erfolgreich“ mit solchen Klagen gewesen sei, erwartet die Verwaltung, dass die Richter auch in diesem Fall dem Antrag der Gewerkschaft folgen und die Sonntagsöffnung untersagen.

Gibt es vergleichbare Fälle?

In der Nachbarstadt Leverkusen hat Verdi schon 2018 gegen die Sonntagsöffnung anlässlich des Festes „LiveArt“ geklagt. Mit Erfolg. Drei Tage vor dem Fest entschieden die Richter: Die Ladentüren bleiben zu. Die Einzelhändler waren sauer, hatten sie doch Dienstpläne entsprechend eingerichtet und Ware eingekauft. Auch in Bonn mussten im Dezember 2018 Läden unerwartet an zwei Sonntagen im Dezember geschlossen bleiben. Medien berichten von 60 Klagen, die die Gewerkschaft alleine bis Ende Juli gegen die Verordnungen in unterschiedlichen Städten in NRW eingereicht habe.

Was ist Aufgabe des Gerichts?

Die Verwaltungsgerichte prüfen regelmäßig, ob das Interesse der Besucher überwiegend an der Veranstaltung liegt. Sprich: Mehr Kunden sollen wegen des Festes in die Innenstadt kommen, als wegen des verkaufsoffenen Sonntags. Das müssen in einem Klageverfahren die Kommunen belegen, zum Beispiel, indem sie Besucherströme zählen lassen.

Was ist die Position der Gewerkschaft?

Bei einem vergleichbaren Fall in Wuppertal hatte die Gewerkschaft in ihren Stellungnahmen Ladenöffnungen am Sonntag grundsätzlich abgelehnt. Die Beschäftigten des Einzelhandels könnten so nicht an dem gesellschaftlichen Leben an diesem Sonntag teilnehmen, nichts mit ihren Familien unternehmen und keine Sportveranstaltungen besuchen. Am Freitag war der für den Verdi-Ortsverein Rhein-Berg zuständige Gewerkschaftssekretär für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Was sieht das Gesetz vor?

Das Ladenöffnungsgesetz NRW erlaubt bis zu acht Sonntagsöffnungen im Jahr. Voraussetzung ist ein „öffentliches Interesse“ und das liegt, laut dem Gesetz vor, wenn die Geschäfte im Zusammenhang mit Festen und Messen öffnen, aber auch, wenn die Städte die Innenstädte beleben wollen.

Wie geht es nun weiter?

Der Stadtrat hat für 2020 eine neue Satzung beschlossen und verzichtet darin auf die Sonntagsöffnung am Nikolausmarkt und Anfang Mai in Hilgen. Zum Brunnenfest soll der Verkauf erlaubt sein.

SONNTAGSÖFFNUNG

BURSCHEID 2020 dürfen die Geschäfte in Burscheid zum Familien- und Umweltfest, zum Bauernmarkt, zum kulinarischen Wochenende und zum Tannenbaumfest öffnen.

HILGEN Sonntagsöffnung ist nur noch während des Brunnenfestes erlaubt. 2020 fällt es auf das Wochenende vom 27. und 28. Juni.

ÖFFNUNGSZEITEN Die Geschäfte dürfen von 13 bis 18 Uhr an diesen Sonntagen offen gehalten werden.