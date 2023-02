Uwe Boll dreht neuen Film

Im März beginnen die Dreharbeiten zu Uwe Bolls neuem Film „First Shift” in New York.

Das teilt der Verleih Kinostar mit. Der 35. Film des Regisseurs erzählt von der ersten Schicht eines Cops mit seiner neuen Kollegin: Ein Trip in den täglichen Wahnsinn der Metropole. Boll, behaftet mit dem Etikett des „schlechtesten Regisseurs der Welt“, ist Bergischer und hat lange in Burscheid gelebt.

Die aktuelle Produktion ist Bolls erste internationale Produktion seit seiner fünfjährigen Pause, in der er sich nach Kanada zurückzog. Heute lebt Boll in Mainz und zeichnet für 35 Filme als Regisseur und 56 als Produzent verantwortlich. Dabei gilt er als Querkopf, will, wie er im Gespräch mit dem Bergischen Volksboten einmal sagte„wütende Filme machen, die wehtun müssen“. Neben „First Shift” hat Boll den Thriller „12 Hours”, den Film „Ness” über Elliot Ness’ letzten Fall und die TV-Serie „Where Wolves Walk” in Arbeit. -nal-