Warnung vor Fake-Shops: Unseriöse Händler

„Fakeshops, also unseriöse Online-Händler, sind für Verbraucher schwer zu erkennen und können zur teuren Falle beim Einkaufen im Internet werden“, sagt Brigitte Becker, Leiterin der Beratungsstelle Bergisch Gladbach.

Die Verbraucherzentrale NRW bietet daher ab sofort eine neue Online-Anwendung, mit der man einen Shop vor der Bestellung auf Echtheit überprüfen kann.

Mal sind es die sehr begehrten neuen Spielekonsolen, mal aufgrund gestörter Lieferketten gerade schwer erhältliche E-Bikes oder auch günstiges Brennholz: Fakeshops nutzen es aus, wenn ein Produkt gerade knapp und in seriösen Shops nicht verfügbar ist. Dabei gibt es auch saisonale Trends, etwa bei Garten- und Freizeitartikeln oder Elektronik in der Vorweihnachtszeit. Misstrauen ist angebracht, wenn sich auf einer Shop-Seite auffallend günstige Angebote häufen: Käufer sollten vor einer Bestellung folgende Punkte in einem Internet-Shop genau checken: Gibt es mehrere – darunter auch kundenfreundliche – Zahlungsarten oder bleibt am Ende des Bestellvorgangs nur die Vorkasse übrig? Gibt es eine überprüfbare Anbieteradresse im Impressum? Werden Angebot und Preis mit allen erforderlichen Details – etwa der Beschaffenheit des Produkts – angegeben? Werden Lieferbedingungen und -kosten dargestellt? Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und darin Hinweise zum Widerruf vorhanden? Wird mit einem vertrauenswürdigen Gütesiegel, zum Beispiel „Trusted Shop Guarantee“ (Trusted Shops), „s@fer-shopping“ (TÜV Süd) und „Geprüfter Onlineshop EHI“ (EHI Retail Institute GmbH), geworben? Eine Orientierung bieten solche Siegel jedoch nur, indem man auf das Logo klickt und dadurch auf die Homepage des Prüf-Unternehmens gelangt. www.fakeshop-finder.nrw -kc-