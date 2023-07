Radfahren, Laufen und Skaten: Wie wird es sicherer auf der Trasse?

Präventivaktion mit der Verkehrswacht: Am Mittwoch gibt es für Radfahrer und Fußgänger viele Tipps für mehr Sicherheit und fürs Verhalten auf der Trasse.

Burscheid. Gerade in den Sommerferien nutzen viele Menschen den Panorama-Radweg „Balkantrasse“, eine Verbindung zwischen Leverkusen, Burscheid, Wermelskirchen und Remscheid. Ob zum Radfahren oder Spazierengehen, für die Gassi-Runde mit dem Hund, zum Inlineskaten, Joggen oder für die Tour mit dem E-Scooter – die Trasse ist bei Jung und Alt beliebt. Und das nicht nur in der Freizeit. Die Trasse punktet auch als umweltfreundliche Verbindung zur Arbeit, zur Schule und zum Kindergarten. Heißt: Die Zahl ihrer Nutzer ist groß.

Bereits zum zehnten Mal findet nun eine gemeinsame Aktion der Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Berg mit der Polizei Wuppertal unter dem Motto „Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!“ statt. Der Auftakt in Bergisch Born (Remscheid) hat bereits stattgefunden; am Mittwoch ist Burscheid an der Reihe.

Das Hauptaugenmerk richtet sich bei der Veranstaltung auf Radfahrerinnen und Radfahrer, egal ob mit Pedelec, Rennrad, Mountain- oder Trekkingbike. Denn besonders das Fahrrad ist als Fortbewegungsmittel in den letzten Jahren zunehmend beliebter geworden. „Im Vergleich zu 2021 sind die Zahlen der verunglückten Radfahrer im letzten Jahr zwar rückläufig gewesen, es ist jedoch ein deutlich steigender Trend hinsichtlich der Fallzahlen bei den Pedelecs erkennbar“, heißt es bei der Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises. Im vergangenen Jahr sind im Kreisgebiet 253 Fahrrad- und Pedelecfahrende verunglückt, darunter 103 Unfälle mit Pedelecs. Die Kreispolizei: „Der Verkaufstrend bei Pedelecs und damit steigende Unfallzahlen dürfte sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen.“

Nicht nur Regeln stehen auf dem Programm: Auch Reparieren oder den Helm einstellen sind Thema

Vier Termine gibt es auf der Trasse. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Themen wie sicheres Fahrradfahren, gesetzliche Regelungen, gegenseitige Rücksicht, richtige Helmeinstellung sowie Sicherheit rund ums Fahrrad. Zudem werden die jeweiligen Verkehrswachten vor Ort sein und eine mobile Fahrradwerkstatt einrichten, um kleinere Reparaturen durchführen zu können.

Auch das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Rhein-Berg ist anwesend, um die Flaneure (zu Fuß oder auf dem Rad) rund um die Themen Diebstahlschutz an Fahrrädern zu beraten sowie über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren. In Burscheid stehen Polizei und Verkehrswacht von 9 bis 15 Uhr an der Trasse – auf Höhe Montanusstraße. Und wer interessiert ist, diesen Termin aber nicht wahrnehmen kann, hat Alternativen am 25. Juli (11 bis 17 Uhr) in Bergisch Born sowie nochmals in Burscheid am 1. August (9 bis 15 Uhr) am gleichen Standort wie jetzt am Mittwoch.

Gegenseitige Rücksicht ist für alle Benutzer der Trasse notwendig

„Wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen, funktioniert das Miteinander auf der Trasse“, sagt Siegfried Breuer, Verkehrssicherheitsberater der Polizei Rhein-Berg. „Daher freuen wir uns auf viele interessierte Menschen jeden Alters, die vorbeikommen, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Inline-Skates.“

Burscheids Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss weiß auch bereits, wer an der Trasse stehen wird. „Die fachkundigen Berater Sonja Orbons und Siggi Breuer (am 5. Juli) und Sabrina Demmrich und Manni Wrana (am 1. August) positionieren sich direkt an der Radtrasse auf der Freifläche direkt am Kinder- und Jugendzentrum, um mit Trassennutzern ins Gespräch zu kommen. Wie Verkehrsberater Breuer unterstreicht Bergfelder-Weiss die besondere Bedeutung der gegenseitigen Rücksichtnahme: „Die zunehmende und vielfältige Nutzung der Balkantrasse ist eine Herausforderung, die von allen ein gegenseitiges Rücksichtnehmen fordert. Besonders wichtig ist, dass alle Nutzer des schönen Radweges ein positives Miteinander pflegen, um Konflikte zu vermeiden: Dazu gehört, dass (Renn-)Radfahrer Rücksicht auf Fußgänger nehmen, Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Hunde aufsammeln, Müll in die dafür vorgesehenen Müllbehälter geworfen wird, Fußgänger den Radfahrern genug Platz lassen.“

Termine

Unter dem Motto „Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher“ werben die Verkehrssicherheitsberater der Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne mit der Verkehrswacht am Mittwoch, 5. Juli, von 9 bis 15 Uhr, und am Dienstag, 1. August, von 9 bis 15 Uhr, in Burscheid für ein gutes Miteinander.