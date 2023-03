Unfallfahrer hat 2,5 Promille im Blut

Einsatz

Am Dienstag ist es auf der Friedrich-Goetze-Straße zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 53-jähriger Bonner hatte mit seinem offenen Kastenwagen der Marke Iveco die Friedrich-Goetze-Straße in Richtung Hauptstraße befahren. An einer roten Ampel in Höhe der Mittelstraße stand ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Leichlingen mit seinem Toyota.

Der Bonner fuhr auf den Toyota auf und schob diesen gegen einen davor stehenden Omnibus. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Iveco-Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von circa 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Toyota-Fahrer und sein zwölfjähriger Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. -kc-