Unbekannte brechen Firmenwagen auf

Einsatz

In der Nacht zum vergangenen Dienstag haben bislang Unbekannte an der Beifahrertür eines Kleintransporters die Scheibe eingeschlagen und Werkzeug gestohlen.

Der Firmenwagen der Marke Opel parkte am Fahrbahnrand der B 51 in Kaltenherberg. Der Wagen war am vergangenen Montag dort gegen 17 Uhr ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen worden. Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr entdeckte der Nutzer des Fahrzeugs die eingeschlagene Scheibe.

Wie die Polizei mitteilt, wurden aus dem Laderaum Werkzeug sowie Handwerkermaschinen in einem noch nicht bezifferten Gesamtwert gestohlen. Das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg nimmt Hinweise zur Tat unter Tel. (0 22 02) 20 50 entgegen. -nal-

