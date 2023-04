Umweltmarkt wendet sich an die Jugend

Ab 9 Uhr geht es heute los.

Burscheid. Das Familien- und Umweltfest braucht als Abschluss den Umweltmarkt. So ist es und so bleibt es. Die Burscheider dürfen sich heute also auf das traditionelle Finale in der Innenstadt freuen.

Mit vielen Informations- und Aktionsständen richtet sich der Umweltmarkt heute ab 9 Uhr speziell an Kinder und Jugendliche. Burscheider Kitas sorgen an ihren Ständen für das leibliche Wohl – mit Waffeln, Würstchen, Popcorn und Zuckerwatte sowie warmen und kalten Getränken.

Im Bereich des Marktplatzes und der Kirchenkurve stehen wie auch in den vergangenen Jahren zahlreiche Mitmach- und Aktionsstände Spalier. Neben Bildungsangeboten kommen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz: „Rollenrutsche, Balance-Parcours, Hüpfburg und die große Feuerwehrrutsche garantieren Begeisterung bei allen Beteiligten“, verspricht Stadtsprecherin Ann-Kathrin Gusowski.

Fußball-Freestylerin zeigtihr Können am Ball

Das Bühnenprogramm wird überwiegend von den Kindergärten mit fantasievollen Auftritten gestaltet und verspricht wieder einige Überraschungen. Ein weiterer Höhepunkt: Die Patin der Umweltwoche, Fußball-Freestylerin Nina Windmüller, zeigt auf der Bühne in der Kirchenkurve ihr Können am Ball. Mittags gegen 12.15 Uhr verleiht sie den Gewinnern des Mal- und Bastelwettbewerbs der Kindertagesstätten die dem entsprechenden Preise. Ausgestellt werden die Arbeiten der Kinder zum Thema „25 Jahre Umweltwoche“ in der Zeit von heute an bis 19. Mai in der Stadtbücherei. Zum Abschluss des Bühnenprogramms treten um 16 Uhr die Tanzgruppen des Kinder- und Jugendzentrums Megafon „Dancers with beats“ und „Megadancers“ auf.

Das Gorilla-Ernährungstheater ist diesmal nicht nur mit einem Stand beim Umweltmarkt vertreten, sondern zeigt auch um 15 Uhr auf der Bühne in der Kirchenkurve sein theaterpädagogisches Kochprojekt „Das Geheimnis der Gemüsesuppe“.

Für den Umweltmarkt wird der Bereich Hauptstraße von der Stadtbücherei bis zur Einmündung Im Winkel von 6 bis 20 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zu den Häusern Im Winkel und Herbergsplatz ist für die Anwohner frei, da die Einbahnstraßenregelung im Bereich der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Im Winkel und Mittelstraße/Luisenstraße für Anlieger aufgehoben wird. Dort besteht am Veranstaltungstag absolutes Halteverbot.

Der Marktplatz und die Parkplätze Schotterfläche Friedrich-Goetze-Straße und Dammstraße sind am Veranstaltungstag ebenfalls gesperrt, und zwar von 6 bis 17 Uhr beziehungsweise am Marktplatz bis 19 Uhr.