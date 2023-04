Umweltmarkt begeistert die jungen Akteure

Traditioneller Abschluss der Umweltwoche in der Innenstadt

Von Lena Spataro

Burscheid. Wer am Freitag von 9 bis 17 Uhr am Marktplatz in der Innenstadt Burscheid vorbeikam, blickte in viele leuchtende Kinderaugen. Der Umweltmarkt sorgte nämlich auch in diesem Jahr wieder für ein ausgewogenes und buntes Programm. Dabei konnten sich die Kleinen an den rund 20 Ständen austoben und nebenbei lehrreiches Wissen über die Natur und Umwelt sammeln.

Zum Stand der Rollenden Waldschule lockten die zahl-reichen niedlich dreinblickenden Tierpräparate. Diese durften die Kinder anfassen und streicheln. Währenddessen stellten sie allerhand Fragen. Warum wechseln Wiesel zum Sommer und Winter hin denn ihre Fellfarbe? Jägerin Petra Wengenroth-Büscher erklärte, dass das braune Wiesel im Sommer passend zum Waldboden getarnt ist, während das Hermelin im Winter dem Schnee gleicht. „Hier lernen die Kinder, welche Tiere bei uns in den Wäldern leben“, sagte die Jägerin.

Kinder machen ihre eigenen Seifen

Nur wenige Meter weiter, hatte es den Erstklässlern Max und Emily der „Waldrausch“-Stand besonders angetan. Dort konnten sie ihre eigene Seife herstellen. Während der mehrteiligen Arbeitsschritte hörten sie der Natur- und Wildnispädagogin Iris Nolte gebannt zu. Die hergestellte Seife war dabei komplett vegan und bestand nur aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Mandelöl und Blütenwasser.

„Die Kinder lieben es, ihren Eltern am Nachmittag die selbst gemachten Mitbringsel zu überreichen“, erklärte Svenja Mühlsiegl. Die Umweltbeauftragte der Stadt Burscheid organisiert die Umweltwoche seit 2018 und weiß daher, welche Aktivitäten bei den Kindern besonders gut ankommen. „Ich kenne das schon von meinen eigenen Kindern. Die haben bei der Umweltwoche auch immer mitgemacht“, berichtete die Burscheiderin. Mit der Zeit werde das Konzept immer wieder überarbeitet werden. So ziehe sich der Umweltaspekt mittlerweile durch das ganze Projekt: „Mit der Kletterwand sparen wir zum Beispiel CO 2 und haben eine Attraktion für die Kinder. Außerdem achtet sogar die Gastronomie hier vermehrt darauf, Plastik einzusparen und Holzbesteck zu verwenden.“

Bereits 25-mal fand die Umweltwoche in Burscheid schon statt. In diesem Jahr ging sie vom 22. bis zum 28. April und endete mit dem allseits beliebten Umweltmarkt am Freitag. Hinzu kommt das dreiwöchige pädagogische Konzept. Dieses Mal beinhaltete es an die 60 Angebote, aus denen die Grundschulen und Kitas auswählen konnten. Dabei waren Müllsammelaktionen, Waldführungen und zahlreiche Exkursionen. Svenja Mühlsiegl entwickelte das Konzept bereits im vergangenen Jahr und stand seitdem im engen Austausch mit den teilnehmenden Schulen und Kitas. Dieses Jahr waren darunter elf Kindertagesstätten und drei Grundschulen, inklusive Offenem Ganztag.

Die Verbundschule Nord des Rheinisch-Bergischen Kreises ist als einzige Förderschule ebenfalls schon lange Teil des Projektes. Und war auch dieses Mal wieder dabei. „Unsere Abschlussklasse stellt personalisierte Schlüsselanhänger aus Birkenscheiben und Lederbändern her“, erklärte Wolfgang Streich. Der gelernte Tischlermeister arbeitet seit 13 Jahren an der Förderschule mit Sitz in der Nachbarstadt Wermelskirchen und verrät: „Die praktische Arbeit wird bei uns groß geschrieben.“ Zur Freude der Jungen und Mädchen, die sich vor dem Stand getummelt hatten. „Hier geht es ganz schön rund“, berichtete Streich. Deswegen lösten sich Lehrer und Schüler im Laufe des Tages ab. Vielleicht hatten die Schülerinnen und Schüler dann noch die Möglichkeit, die Auftritte der Kleinsten auf der großen Bühne zu sehen. Einige Kitas hatten nämlich extra für den Umweltmarkt passende Theaterstücke einstudiert, die am Nachmittag aufgeführt wurden.

Hintergrund

Umweltbeauftragte Svenja Mühlsiegl will die Angebote dezentralisieren. Die Anbieter sollen, wenn möglich, zu den Schulen und Kitas kommen. Dadurch werde der Unterricht weniger eingeschränkt, da Tagesausflüge entfielen. Und obendrein sei das sicherer für die Kinder, so Mühlsiegl.