Stühlerücken in Burscheids Fachgremien

Burscheid.-nal- Stühlerücken in den politischen Fachgremien: Das wurde unter anderem bei der SPD erforderlich, weil der sachkundige Bürger Lukas Swirzina die SPD-Fraktion verlassen hat. Im Umweltausschuss nimmt nun die sachkundige Bürgerin Gönül Bresinski seinen Platz ebenso ein wie im Kulturausschuss, wo sie nun auf der Stellvertreterliste steht. Im Betriebsausschuss der Technischen Werke Burscheid (TWB) ist nun der sachkundige Bürger Bodo Jakob Stellvertreter für Jörg Seemann. Jakob rückt auch in den Stadtentwicklungsausschuss ein – an dritter Stelle der Stellvertreterliste.