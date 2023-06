Neuer Name? Die EMA-Schule soll ein Wörtchen mitreden

Die Umbenennung der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Burscheid-Hilgen wird kontrovers diskutiert.

Der Hauptausschuss befasste sich mit dem Bürgerantrag zur Umbenennung der Schule. Das sagen die Politiker.

Von Susanne Koch

Burscheid. Eigentlich wollten die Kommunalpolitikerinnen und -politiker des Hauptausschusses den Tagesordnungspunkt „Bürgerantrag zur Umbenennung der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in einen noch zu bestimmenden neuen Schulnamen“ ohne Redebeiträge abstimmen. Und die Diskussion in den Schul- und Sozialausschuss verschieben. Doch dann äußerten sich die Fraktionsmitglieder doch.

Michael Schwarz, Christian Raphael Mikus und Sabine Wurmbach hatten mit ihrem Schreiben vom 8. Mai die Umbenennung der EMA-Schule gewünscht. Sie schreiben in ihrer Begründung: „Was sollen Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren eigentlich anfangen mit einer historischen Persönlichkeit, die in unserem Land keinerlei Bedeutung mehr hat, und zwar nicht, weil sie historisch ist, sondern weil sie zur Moderne nichts beizutragen hat und Hass verbreitet?“

FDP-Ratsmitglied Ulrich Conrads sagt: „Ich finde es ganz wichtig, die Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen. Die Schülerschaft sollte das Thema mitdiskutieren.“ Diesem Punkt stimmte Ratsmitglied Michael Baggeler (Bündnis für Burscheid) zu: „Wir haben in der Fraktion darüber gesprochen. Und diskutiert wird es im Sozialausschuss. Wir halten eine Umbenennung schon deshalb für problematisch, weil wir damit Gefahr laufen, weitere Umbenennungen nach sich zu ziehen.“ Ludwig Jahn, der Namensgeber für die Jahnstraße, habe zur Zeit Ernst Moritz Arndts gelebt. Man müsse die historischen Persönlichkeiten im Kontext ihrer Zeit sehen, die sie Schulkonferenz der EMA-Grundschule eingebunden werden.

Das Ratsmitglied Dr. Hartmut Schepanski (CDU) sieht die Situation genauso. „Wir finden es zur Beurteilung wichtig, alle Seiten des Ernst-Moritz Arndt kennenzulernen.“ Horst Buttkus, Ratsmitglied der CDU, sagt: „Die Vorlage ist sehr eng verfasst. Neben der negativen Seite, dem Antisemitismus, gibt es auch positive Seiten von Arndt. Ich wünsche mir für die Kolleginnen und Kollegen des Schulausschusses mehr Informationen von allen Seiten.“ Und CDU-Ratsmitglied Argirios Papazoglou ergänzt: „Als nicht gebürtiger Deutscher finde ich, dass wir zur Geschichte eines jeden Menschen stehen müssen, ausgenommen die Zeit der Nationalsozialisten. Ich finde, solches Ansinnen gießt Wasser in die Mühlen der AfD.“

Umbenennung der Ernst-Moritz-Arndt Schule soll nun geprüft werden, Schul- und Sozialausschuss entscheidet nach den Sommerferien

Sabine Rusch-Witthohn, Ratsmitglied der Grünen, betont: „Wir müssen die Schulkonferenz einbeziehen und sie fragen, was sie zur Umbenennung ihrer Schule sagen.“ Die Schule nenne sich EMA-Schule. Die Person des Ernst-Moritz Arndt sei für die Schülerinnen und Schüler nicht identitätsstiftend.

Kirsten Kühn, Ratsmitglied der SPD, sagt: „Man muss Ernst Moritz Arndt in der Zeit betrachten, als er gelebt hat. Jetzt, 200 Jahre später, hat sich unser Leben und unsere Einstellungen natürlich verändert. Was wissen wir, wie unser heutiges Denken und Handeln in Zukunft gesehen wird?“ Sie finde es richtig, dass sich der Schul- und Sozialausschuss damit befasse.

Bürgermeister Dirk Runge verspricht, den Politikerinnen und Politikern des Schul- und Sozialausschuss weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Bereits in der Vorlage schlägt die Verwaltung vor, unter Einbeziehung der vorliegenden Informationen und durch Mitwirkung der Schulkonferenz zu prüfen, ob eine Umbenennung der Schule erfolgen soll.



Die Politikerinnen und Politiker stimmten der Beschlussvorlage einstimmig zu. Es folgt nun der Schul- und Sozialausschuss. Dieser tagt voraussichtlich nach den Sommerferien: am 19. September um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Burscheider Rathauses, Höhestraße 7-9.

Wettbürosteuer

Einstimmig beschlossen die Mitglieder dem Rat zu empfehlen, die Satzung zur Erhebung einer Wettbürosteuer vom 22. März 2018 rückwirkend zum 1. Januar 2023 aufzuheben. Begründung: Am 20. September 2022 hat das Bundesverwaltungsgericht die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer als unzulässig erhoben. Sie sei grundsätzlich unzulässig, da sie gegen das Gleichartigkeitsgebot des Grundgesetzes verstoße. Die Steuer sei den bundesrechtlich geregelten Renn-, Wett- und Sportwettensteuern gleichartig.