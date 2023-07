Um die Luchtenberg-Villa bleibt es weiter still

Die Verwaltung will Fördermöglichkeiten eruieren.

Burscheid. In unmittelbarer Nähe stehen alle Zeichen auf Veränderung. Oberhalb der alten Villa Luchtenberg steht ein riesiger Kran und gräbt ein Bagger die Höhestraße auf: Dort erfindet sich das Haus der Kunst neu und wird zum „Haus der Kultur(en)“. Ein Arbeitstitel, der sich noch ändern kann. Unterhalb der Villa, an der Montanusstraße, entsteht mit Einzelhandel, Wohnungen, Gastronomie und öffentlicher Piazza ein bauliches Mammutprojekt, das das Antlitz der Montanusstraße von Grund auf verändern wird. Wie es dort einmal war, das versucht seit geraumer Weile der Bergische Geschichtsverein zu recherchieren und in eine Publikation münden zu lassen. Und dazwischen, so, als ginge sie das alles nichts an, schlummert die gelblich-weiße Villa in ihrem Dornröschenschlaf.

Dabei herrscht dort Handlungsbedarf. Das weiß auch die Stadtverwaltung. „Der bauliche Zustand der 137 Jahre alten Luchtenberg-Villa erfordert eine Sanierung“, sagt Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss auf Anfrage des Bergischen Volksboten. „Es stehen umfängliche Arbeiten an, unter anderem muss das große Dach saniert beziehungsweise erneuert werden.“ Aber: Ohne Fördermittel seien solche Maßnahmen alleine aus städtischen Haushaltsmitteln derzeit nicht zu stemmen. „Die Verwaltung eruiert deshalb entsprechende Fördermöglichkeiten“, erklärt Bergfelder-Weiss. „Der Schul- und Sozialausschuss hat die Erwartung, dass in der Nachfolge auch wieder eine soziale Nutzung erfolgt.“

Impfstelle ist längst wieder ausgezogen, Mieter ASB auch

Denn auch im Inneren ist es still geworden. Die Impfstelle des Kreises, die zu Corona-Zeiten dort eine Dependance aufgeschlagen hatte, ist längst wieder ausgezogen. Der einstige Ankermieter, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), hat sich nach 27 Jahren in der Montanusstraße 8 ein neues Domizil gesucht und in der Hauptstraße 66 angesiedelt. Die Stellung wahrt nun noch die Kokobe: Dort berät und hilft Bernadette Klein Menschen mit Behinderung.

2020 war die Stadt hoffnungsvoll gewesen. Im Förderprogramm „Heimat-Zeugnis“ des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hatte man geglaubt, das Richtige gefunden zu haben. Die im städtischen Eigentum befindliche Luchtenberg-Villa erfüllt „wahrscheinlich“ die Voraussetzungen, hieß es damals in der Beschlussvorlage. Die Stoßrichtung des Rathauses damals war eindeutig: Zunächst wollte man sich den Fördertopf sichern, dann über Inhaltliches nachdenken. Das wurde Stadt und Villa Ende 2021 zum Verhängnis: Da hatte es zwar noch keinen schriftlichen Bescheid gegeben, aber mündlich hatte die Bezirksregierung schon signalisiert, dass es mit der Förderung nichts werden würde. Hinter vorgehaltener Hand wurde die Begründung kolportiert: Das Konzept sei nicht sehr spannend. An diesem hatte damals schon die frühere UWG-Politikerin Barbara Sarx-Jautelat Kritik geübt: Sie hatte für den Einzug des städtischen Archivs in die Luchtenberg-Villa geworben.