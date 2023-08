Turngemeinde lässt Familien gemeinsam schwitzen

Beim Familiensporttag der BTG stand der Sport im Fokus – und alle konnten ausprobieren, was ihnen Freude machte.

Von Anja Wollschläger

Burscheid. „Seit die Kinder geboren sind, haben wir nicht mehr zusammen Sport gemacht“, sagte Simon Oellrich am Samstag und lächelte seine Frau Siobhan an. Beide standen beim BTG Familientag am schwülwarmen Samstagnachmittag verschwitzt in der Schulberghalle. Gerade hatten sie eine Schnupperstunde „Funktionelles Training“ mitgemacht.

Schwere Gewichte standen am Hallenrand. Der BTG Familientag scheint wie für die Oellrichs gemacht. In der Halle nebenan durften die Kinder mit den Übungsleitern des Vereins klettern, balancieren, rutschen und Bälle testen. Während die kleineren vorsichtig durch hängende Hula-Hoop-Reifen kletterten, zog die vierjährige Lily ihren Papa an der Hand und zeigte ihm, wie geschickt sie einen Handball werfen kann. Als Handball-Mini ist Lily schon längst firm mit diesem Sportgerät.

Marc Kollbach, der im Vorstand das Amt des Vorsitzenden Sport innehat, sagt: „Wir wollen heute eine Art Tag der offenen Tür anbieten, wo jeder in unsere Angebote hineinschnuppern kann.“ Rund 1.200 Mitglieder hat der Verein. Die Meisten davon in der „Gymwelt“. Klassisch geturnt wird dort auch, aber es gibt auch Step Aerobic, Männerfitness und Gesundheitskurse. Die jüngsten besuchen mit einem Elternteil die „Schnullergruppe“. Die ältesten haben intern den Spitznamen „Hockertruppe“ bekommen und halten sich altersentsprechend mit Sitzgymnastik fit. Kollbach sagt: „Schwimmen ist unsere zahlenmäßig größte Abteilung. Wir hoffen, dass wir planmäßig nach den Herbstferien wieder die Kleinschwimmhalle nutzen können.“

Kegler suchen noch Mitstreiter

Nicht alt fühlt sich Momcilo Radonjic, Teil der vierköpfigen Kegel-Mannschaft. Der 84-jährige sucht Mitspieler und hatte deswegen die beiden Kegelbahnen der Schulberghalle geöffnet: „Wenn wir Ligaspiele haben, machen wir 120 Würfe pro Durchgang plus aufwärmen.“ Das Training startet dienstags um 15 Uhr. Nur eine Einschränkung macht der Sportkegler: „Kegeln ist nicht für Menschen mit hohem Blutdruck geeignet.“

Für alle Vereinsangebote gilt: „Zwei bis dreimal schnuppern ist bei uns überall erlaubt, bevor man sich für eine Mitgliedschaft entscheidet“, sagt Kollbach. Die aktuellen Angebote listet die BTG dreimal im Jahr in ihrem Heft „Sportspiegel“ auf. Zum Vereinsleben gehören auch gemeinsame Aktivitäten vom Nikolausmarkt bis zum Karneval der Bergischen Panther. Und Ehrenamtliche werden auch gesucht. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung können sich Personen melden, die Vereinskassierer werden möchten.

Viel Platz ist auch noch in der Turnstunde für Grundschulkinder am Mittwochnachmittag, sagt Übungsleiterin Gabi Rhöse: „Es sind einige Kinder auf die weiterführende Schule gewechselt.“

Auf der Sportanlage im Hagen nebenan zeigte sich die Leichtathletik. Simone Stechert teilte Mannschaften für einen Staffellauf ein. Die Kinder sprinteten auf dem Basketballplatz. Die 100 Meter Laufbahn daneben ist teilweise kniehoch mit Unkraut bewachsen. Die Leichtatlethik-Abteilung trainiert normalerweise auf dem Griesberg. Ganz am Rand der Anlage im Hagen liegen zwei Sandsportfelder. Beachvolleyball und Beachbasketball wurde dort gezeigt.

Nach dem Staffellauf bekam jedes Kind einen Stempel auf der Laufkarte. Ab drei Stempeln hatten sich die Sportler eine Bratwurst auf dem Vereinsfest an der Pulvermacherhalle verdient.

Marc Kollbach sagt: „Viele der Teilnehmenden wollen auch erstmal nicht direkt verbindlich in einen Verein eintreten. Für die bieten wir Kurse mit Zehnerkarten an. Und es gibt bei uns auch Kurse, die ärztlich verordnet werden.“ Im Rahmen des Reha-Sports hat der Verein nämlich eine gemeinsame Broschüre mit drei anderen Burscheider Vereinen herausgegeben, die Reha-Sport anbieten.