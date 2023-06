Turnerbund renoviert seine Halle am Weidenweg

Modernisierung des Sanitärbereichs ist abgeschlossen, das Treppenhaus gestrichen. Beim TBÖ geht es voran.

Burscheid. Der Quartierstreff mit Jahrgang 2016 ist eine vergleichsweise junge Ösinghausener Initiative, blickt man auf den ehrwürdigen Turnerbund Groß Ösinghausen (TBÖ). Im August 1884 fand in einer Kneipe eine erste Besprechung statt, „behufs Gründung eines Turnvereins zu Gr.-Oesinghausen“, wie es der Bergische Volksbote damals schrieb. Geturnt wurde zunächst nahe der Gaststätte.

Doch beide, der alte Verein und der lockere Zusammenschluss, haben ein gemeinsames Ziel, nämlich Ösinghausen zu einem Ortsteil zu machen, in dem man gerne zusammenkommt und lebt. Dafür ziehen beide an einem Strang. Kaum etwas verkörpert das besser als die Turnhalle am Weidenweg, die sich für Sportkurse ebenso öffnet wie für Treffen und Einladungen von Turnerbund und Quartierstreff. Teilweise gibt es dabei auch Überschneidungen einzelner Protagonisten. So kann TBÖ-Geschäftsführer Rainer Pentzek mühelos zwischen Sport und Quartierstreff hin- und herspringen.

Duschen und Umkleidenwurden zuerst renoviert

Er führt gerne durch die Turnhalle, in der sich in den vergangenen Jahren viel getan hat. Angefangen hat alles mit den Duschen und den Umkleideräumen, die gestrichen und modernisiert wurden. Es folgten 2020 die Toilettenräume der Männer, 2021 die der Frauen. Das machte das Förderprogramm „Moderne Sportstätten“ möglich.

Dann war das Treppenhaus an der Reihe: Sein grüner Anstrich wich einem hellen Cremeton. Das bereits 1960 entstandene Wandbild mit Motiv Schloss Burg aber wollte man unbedingt bewahren; es wacht übers Treppenhaus wie eh und je. „Die Treppenbeleuchtung fehlt noch“, berichtet Pentzek.

Im obersten Stock liegt der große Saal. Ein gemütlicher Versammlungsort mit Blick in die Halle, in dem die Pokale eine ganze Wandseite füllen. „Wir wollen sie demnächst sortieren“, deutet Pentzek hinüber. Die Decke soll gemacht werden, und die Polsterung der Bänke abgeschlossen werden. Die Stühle sind alle bereits bezogen, dank der Unterstützung der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln. Auch ein neuer Monitor wartet auf seinen Einsatz, die Digitalisierung schreitet voran.

Besonders gut besucht ist die „Schnullerbande“

Rainer Pentzek, der einst Volleyball als Leistungssport betrieb und immer noch spielt, freut sich besonders, dass die Volleyball-Abteilung Auftrieb bekommen hat. Eine neue Volleyball-Jugend ist entstanden. „Da sind über 30 junge Spieler und Spielerinnen zu uns gestoßen“, sagt Pentzek und hebt in diesem Zusammenhang den Einsatz des neuen Volleyballwarts Volker Thielert und seiner Frau Heike hervor.

Zu Jahresbeginn hatte der TBÖ seine „Seele des Breitensports“ verloren, als Sportwartin Elfi Störmann nach kurzer schwerer Krankheit starb. Ihre Nachfolgerin wurde Karin Grünewald. Sie bringt seit langem die „Schnullerbande“ mit Sport in Berührung: Eltern und Kinder von null bis drei Jahren sollen Spaß an der Bewegung erleben.

Ein Erfolgsrezept: Fing man mit einer Stunde am Vormittag an, so sind jetzt noch zwei Nachmittagsstunden hinzugekommen. Ein weiterer Termin am Samstag soll sich hinzugesellen, dann für die älteren Kinder von drei bis sechs Jahren.