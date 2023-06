Trassensperrung beschäftigt Burscheider

Die SPD will eine andere Umleitungsregelung. Das Altenzentrum setzt auf den Bürgerbus.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Der Asphalt ist weg. Stattdessen ist die Erde aufgewühlt, ziehen sich Erdwälle den Hang hinab und steht ein Bagger um die Ecke: Kaum noch etwas erinnert daran, dass hier vor kurzer Zeit Fußgänger, Biker, Skater unterwegs waren – auf der Trasse. Auch die frühere bequeme Zuwegung hinüber zum Luchtenberg-Richartz-Haus, die den dortigen Bewohnern den raschen Weg in die Stadt ermöglichte, ist unter den Erdmassen verschwunden.

Leiterin Hoferichter hat sich auf Einschränkung eingestellt

Eine Einschränkung, bei der Birgit Hoferichter gelassen bleibt. Dafür hat die Leiterin des Luchtenberg-Richartz-Hauses in den mehr als zwei Jahrzehnten ihres Wirkens zuviel kommen und gehen sehen. „Wir wussten ja, dass diese Baumaßnahme bevorsteht“, sagt sie. Zudem gebe es immer noch den Übergang in Höhe des Kinder- und Jugendzentrums Megafon. Und sie freut sich über ein Entgegenkommen der Stadt, das im Zusammenhang mit der Baumaßnahme steht: „Der Bürgerbus hat bei uns nicht länger eine Bedarfshaltestelle, sondern eine ganz normale. Er hält nun ganz regulär bei uns.“ Und mache Ausflüge in Richtung Stadt für die Bewohner möglich. „Bei Bewohnern, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, setzen wir unseren Bus ein. Der Bürgerbus bietet dafür nicht genügend Platz“, sagt Hoferichter.

Während sich im Evangelischen Altenzentrum Bewohner und Leitung mit der Sperrung arrangieren, sorgt sie in der Nachbarschaft für Verärgerung. Das jedenfalls haben die Burscheider Sozialdemokraten festgestellt. Grund dafür ist die Umleitung, die mit der Trassensperrung einhergeht. „Die Umleitung, von Hilgen kommend in Fahrtrichtung Leverkusen, führt über die Nebenstraßen Auf der Schützeneich sowie die Pastor-Löh-Straße. Diese Umleitung ist nicht nur eine deutlich längere Strecke, sondern verstärkt die ohnehin prekäre Verkehrssituation, welche beide Nebenstraßen ausgesetzt sind“, sagt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Jörg Berwe. Die Umleitung sorge für Befremden, Kopfschütteln und Unmut unter Nutzern und Anwohnern.

Mit einem Antrag hat sich die SPD-Fraktion deshalb an die Verwaltung gewandt: Sie will, dass die bisherige Regelung aufgehoben und stattdessen eine Umleitung über die Montanusstraße eingerichtet wird. So, wie es bereits für die Gegenrichtung der Fall sei, heißt es in dem Antrag.

Die SPD warnt darin auch vor Unfallpotenzial: „Nicht wenige Radfahrer nutzen diese Ausweichstrecke, was gerade auf dem engen, uneinsichtigen Teil dieser Strecke einem Gedränge ähnelt und für alle Teilnehmer uneinsichtig und eine potenzielle Gefahrenlage darstellt. Diese wird durch die Parksituation beider Straßenabschnitte dieser Umleitung nur minimal gesenkt“, schreiben die Sozialdemokraten. Die Trassensperrung läutet den Umbau der Montanusstraße zum Einzelhandelsstandort ein: Dort baut ein Investor.