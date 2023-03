Trasse muss Einzelhandelsstandort Platz machen

Mögliche Kombination aus Radweg und Schienenverkehr ist nicht beeinträchtigt, betont der Beigeordnete Marc Baack.

Von Nadja Lehmann

„Wir machen uns Sorgen“: Mit diesem Statement leitete Manfred Lindenau vom BUND Burscheid (Bund für Naturschutz) jüngst im Stadtentwicklungsausschuss seinen Fragenkatalog ein. Im Fokus: die Pläne für die Montanusstraße, an der Einzelhandel sowie gastronomische Angebote und öffentliche Piazza entstehen sollen. Sie kollidieren jedoch mit dem bisherigen Verlauf der Balkantrasse. Diese muss verschwenkt werden. „Das geplante Gebäude blockiert, was für die Zukunft möglich sein könnte“, mahnte Lindenau an und bezog sich dabei auf den Regionalplan, der für die Radtrasse eine so genannte multimodale Nutzung in petto hält. Sprich: Im Zuge der angepeilten Verkehrswende könnte dort ein Regionalverkehr ins Rheinland entstehen; kühne Visionen sehen dort gar eine Art Schwebebahn entstehen. Bliebe dann aber noch genug Platz für Radfahrer und Spaziergänger?

Manfred Lindenau hofft auf friedliche Koexistenz

„Das könnte im Idealfall eine friedliche Koexistenz werden“, sagte Manfred Lindenau. „Aber wir wissen ja noch überhaupt nicht, wie das alles aussehen soll.“ Eine dem entsprechende Machbarkeitsstudie sei schließlich gerade erst in Auftrag gegeben worden, ein Ergebnis wohl erst in einem Jahr zu erwarten. Bisher vorhandene Pläne hätten aus seiner Sicht nicht deutlich gemacht, was genau mit der Trasse passiere.

Und auch die FDP hatte zur Sitzung nachgehakt: Wie denn der Verkehr auf der Trasse umgeleitet werde, wenn diese gesperrt und verschwenkt werde? „Wir sind mit den Planungen noch nicht fertig“, räumte der Beigeordnete Marc Baack gegenüber dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Joachim Wirths ein. Ob die Montanusstraße als Ausweichstrecke infrage komme, sei unklar: „Dort läuft die Kanalbaumaßnahme, und die ist gewaltig“, sagte Baack. Man sei mit der Straßenverkehrsbehörde und dem Investor des geplanten Gebäudekomplexes aber im Austausch.

Gegenüber Manfred Lindenau konnte Baack konkreter werden. „Im Zuge der Errichtung eines Einzelhandelsstandortes an der Montanusstraße wird der Panorama-Radweg in einem Abschnitt mit einer Gesamtlänge von 220 Metern verlegt und gleichzeitig auf vier Meter verbreitert“, nannte er Details. Ungefähr ab Höhe des ehemaligen Busbahnhofs verschwenke der Wegeverlauf leicht nach Norden - also in Richtung der Böschung zum Altenzentrum. Baack weiter: „Aufgrund einer damit einhergehenden Begradigung verschiebt sich die Trasse in einem Teilbereich um maximal fünf Meter. Ansonsten verläuft die neue Trasse überwiegend parallel unmittelbar an der Nordgrenze des derzeitigen Rad- und Fußweges und fügt sich nach 220 Metern wieder ein.“

Um den multimodalen Verkehrsweg ist Baack nicht bange. „Dieses Vorhaben wird durch die Verlegung nicht beeinträchtigt und ist bei den Planungen berücksichtigt worden“, betonte er im Ausschuss. „Nach den gängigen Regelwerken wird für eine Kombination aus einer Radvorrangroute und einem schienengebundenen ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) eine Fläche mit einer Breite von 8,55 Metern benötigt.“ Dabei werde von einer Rad- und Fußwegbreite von 3,5 Metern ausgegangen. Da der Panoramaradweg jedoch auf eine Breite von vier Metern ausgebaut werden solle, werde eine insgesamt 9,05 Meter breite Fläche benötigt. „Diese steht in der vorhandenen Fläche zur Verfügung. Die Böschung muss dabei teilweise im unteren Bereich von einer kurzen Schwergewichtsmauer abgestützt werden. Diese Abstützung wäre stellenweise auch ohne Verschwenkung erforderlich“, unterstrich Baack.

Mit den Arbeiten für das geplante Gebäude könne voraussichtlich im Frühjahr 2024 begonnen werden, erklärte der Beigeordnete, der die Fertigstellung des Einzelhandelsstandortes Montanusstraße nach derzeitigem Stand für etwa die erste Jahreshälfte 2026 angekündigte. Laut derzeitiger Planung sei dort auch ein Drogeriemarkt vorgesehen.

Zur geplanten Sperrung der Trasse, die in diesem Bereich für die Dauer der Arbeiten am Radweg, an der Gasleitung sowie für die Hochbauarbeiten notwendig wird, gibt es noch kein festes Datum, heißt es aus dem Rathaus. Die entsprechende Umleitung werde mit Baubeginn ausgeschildert, der Termin der Sperrung rechtzeitig kommuniziert.

Hintergrund

Was versteht man unter einem multimodalem Verkehrsweg? „Das bedeutet die Kombination aus Radweg und schienengebundenem Verkehr“, erklärte der Beigeordnete Marc Baack im Stadtentwicklungsausschuss die für die Trasse vorgesehene Option aus dem Regionalplan.