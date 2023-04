Trasse ist ab 2. Mai gesperrt – Umleitung wird eingerichtet

Radweg wird verschwenkt, damit neuer Einzelhandelsstandort an der Montanusstraße entstehen kann

Burscheid. Zu eilig hatte es schon mal der Bergische Volksbote gemeldet, dass die Trasse gesperrt wird. Das hatte vor ein paar Wochen gleich zu einigen Anrufen besorgter Burscheider im Rathaus geführt. Doch nun ist es amtlich: Von Dienstag, 2. Mai, an wird die Trasse gesperrt und Richtung Norden verschwenkt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Das teilt nun die Stadtverwaltung Burscheid mit. Diese Baumaßnahme steht in Zusammenhang mit dem geplanten Einzelhandelsstandort an der Montanusstraße.

Mit der geplanten Verschwenkung der Trasse erwarten die Burscheider gewichtige Veränderungen. Der Radweg muss zwischen der Auf- und Abfahrt am Kinder- und Jugendzentrum Megafon und der Brücke Friedrich-Goetze-Straße auf einem rund 500 Meter langen Abschnitt bis zur Fertigstellung des geplanten Gebäudekomplexes an der Montanusstraße im Jahr 2025 voll gesperrt werden. Die Verbindungsrampe zur Innenstadt sowie die Treppe zum Altenzentrum müssen an den neuen Verlauf der Radtrasse barrierefrei angepasst werden und stehen im Zuge der Baumaßnahme nicht zur Verfügung.

Stadtmobiliar wird abgebaut und eingelagert

Das auf der Trasse aktuell vorhandene Stadtmobiliar wie Mülleimer, Bänke, Beleuchtung, wird abgebaut und eingelagert. „Ein Baum muss noch kurzfristig unter Beachtung des Artenschutzes gefällt werden, da er im Schutzstreifen der neuen Gasleitung liegt“, heißt es aus dem Rathaus.

Für die Umleitung kommt die neu errichtete Rampe in Richtung Innenstadt ins Spiel. In Fahrtrichtung Wermelskirchen verläuft die ausgeschilderte neue Route von der Trasse über die Rampe zur Innenstadtbrücke Hauptstraße und weiter in die Montanusstraße. In Fahrtrichtung Leverkusen wird der Radverkehr über die Straße Auf der Schützeneich, die Pastor-Löh-Straße und die Hauptstraße umgeleitet.

„Um den Verkehr auf dem beliebten Panorama-Radweg Balkantrasse, insbesondere in der Fahrradsaison, so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, sind die Sperrung und die entsprechenden Umleitungen den Betreibern der Tourenplaner-App Komoot und dem Radroutenplaner NRW mitgeteilt worden“, teilt Stadtsprecherin Ann-Kathrin Gusowski mit. „Auch in Google-Maps werden die Hinweise vermerkt.“ Die Stadt habe dabei eng mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises zusammengearbeitet – „um eine langfristige und verkehrssichere Umleitung zu gewährleisten.“

Die Baumaßnahme kündigt an, was an der Montanusstraße erst noch folgen soll: nämlich ein Gebäudekomplex mit Vollsortimenter, Drogeriemarkt, Café, kleineren Gewerbeeinheiten, Wohnungen und öffentlicher Piazza. Der innerstädtische neue Einzelhandelsstandort ist eines der zentralen Projekte des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes der Stadt Burscheid (IEHK 2025). Im Zuge einer europaweiten Ausschreibung hat die Wierig Immobilien GmbH den Zuschlag für ihr Konzept erhalten. Die Verlegung der Balkantrasse erfolgt im Auftrag des Investors. „Der Investor kann erst bauen, wenn das Grundstück bereit ist“: So hatte es im Februar 2022 im Stadtentwicklungsausschuss Hans-Joachim Hamerla vom Stadtplanungsbüro ASS betont. Das Düsseldorfer Büro hat maßgeblich die Details des IEHK formuliert.

Das Baufeld erstreckt sich auf der Montanusstraße vom ehemaligen Mitarbeiterparkplatz der Stadtverwaltung bis zum Gelände des ehemaligen Busbahnhofes. Nicht nur die Trasse muss neu justiert werden. Für den neuen Einzelhandelsstandort sind weitere Baumaßnahmen notwendig: Das sind die Verlegung der dortigen Gashochdruckleitung Open Grid sowie der Rückbau des ehemaligen Busbahnhofs und der Abbruch der dortigen Gebäude.

„Die Stadtverwaltung wird die Notwendigkeit der Sperrung sowie den Verlauf der Umleitung im Zuge der Bauabschnitte immer wieder prüfen und die Zeit der Sperrung und Umleitungen so kurz wie möglich halten“, erklärt Ann-Kathrin Gusowski.