Hier dauert das Training nur 20 Minuten

Sven Schmitz hat an der Hauptstraße die „Fitbox“ eröffnet. Dort wird mit elektrischer Muskelstimulation trainiert.

Burscheid. Nur 20 Minuten Training pro Termin, immer den Personal-Trainer an der Seite, sich fit und gesund fühlen: Um das zu erleben, muss man keine weiten Fahrten mehr unternehmen. Denn in die ehemaligen Räume von Uhren-Schmuck Breidbach in der Hauptstraße 27 und damit ins Herz der Stadt, ist die „Fitbox“ eingezogen. Die Franchisekette gibt es in Deutschland und Österreich. Sie arbeitet nach dem Prinzip EMS, der elektrischen Muskelstimulation. „Mich hat das sofort überzeugt“, sagt Sven Schmitz, der die Burscheider Fitbox betreibt und dort seine Kundinnen und Kunden an den Geräten anleitet.

Bioelektrische Impulse machen das Training intensiver

Diese stehen ordentlich aufgereiht in den völlig neu gestalteten Räumen. Bevor es an ihnen losgeht, ziehen sich die Sportler eine Funktionsweste über und sind damit quasi verkabelt. Durch die Elektroden fließen bioelektrische Impulse, die alle Muskelgruppen fordern. „Das macht die Übungen sehr viel intensiver“, erklärt Sven Schmitz, der gleich ein paar Übungen vormacht und auf dem Display einstellt: „Man muss an seine Grenzen gehen, es darf auch anstrengend sein. Aber schmerzen darf es nicht.“ Der Trainer achtet auf die richtige Mischung aus Motivation und Bremsen.

Das Training in der Fitbox setzt auf drei Komponenten: die Ernährung. Cardio und Kraft. Sven Schmitz klopft auf seinen Crosstrainer: „Ein Allrounder für den ganzen Körper. Brust, Arme, Beine – alles wird bewegt.“ Immer mit Weste. Wie ein Massagestrahl unter Wasser fühlten sich die Impulse an, sagt Schmitz. Er entwickelt auch eigene Übungen, testet sie zunächst an sich selbst. „Es geht um das Wohlbefinden des- oder derjenigen, die trainiert“, beschreibt er. „Es soll Spaß machen.“

Sport machte er schon immer – nun ist Sport sein Beruf

So wie ihm selbst, als er das erste Mal das Fitbox-Training ausprobierte. Da war er auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. „Ich war in der Industrie tätig, aber nicht mehr zufrieden“, sagt der 45-Jährige. Sport hatte er schon immer gemacht, im Fitnessstudio und auf dem Mountainbike. „Ich wollte mich verändern“, sagt Schmitz. Das Fitbox-Konzept – ein angeleitetes, kurzes intensives Training für diejenigen, die im Beruf eingebunden sind und nicht viel Zeit haben – überzeugte ihn: Der gebürtige Leverkusener stieg als Franchisenehmer ein, machte Fort- und Weiterbildungen im sportlichen Bereich. Und zog mit seinem Studio bewusst nach Burscheid: „Meine Schwester wohnt hier. Mir gefällt die Hauptstraße. Ich habe mir den Laden angeguckt und hatte sofort vor Augen, wie ich es haben will.“ Diesen August hat er eröffnet. „Es wird gut angenommen. Ich liege über meinen erhofften Zahlen und bin überglücklich.“

Wer interessiert ist, kann ein kostenloses Probetraining vereinbaren. Es folgen Beratung und Zielsetzung. Abnehmen? Muskeln aufbauen? Rückenschmerzen bekämpfen? „Ein großes Thema“, weiß Schmitz.

Erreichbar ist er unter Tel. 02174-6664674 oder per E-Mail: burscheid@fitbox.de