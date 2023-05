Tibor Perthel wird Tänzer in Hamburg

Der 19-Jährige hat nach seiner Ausbildung schon eine Stelle als Aspirant beim Ballett.

Was für die Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Tänzern so leicht und manchmal schwebend aussieht, ist hart erarbeitet. Da stecken intensives Training, Dehnübungen, ja manchmal harte Knochenarbeit hinter. Tibor Perthel trainiert von montags bis samstags mindestens sechs bis acht Stunden. „Wir fangen morgens um 9.45 Uhr an, ich bin aber schon ab 9 Uhr da, um mich aufzuwärmen“, sagt der 19-Jährige, der noch etwa drei Monate an der Ballettschule des Hamburg Ballett zum Tänzer ausgebildet wird. Und dann? „Ich habe das Riesenglück, ab Sommer ein Jahr lang Aspirant des Hamburg Ballett zu sein“, sagt er. „Und ich habe die große Ehre, das noch unter John Neumeier als Direktor absolvieren zu dürfen.“

Tibor Perthel kommt aus einer sehr musikalischen Familie aus Burscheid. „Meine Eltern haben mir erzählt, dass ich schon als sehr kleines Kind aufmerksam klassische Musik gehört habe“, sagt der 19-Jährige. „Und ich muss etwa drei Jahre alt gewesen sein, da habe ich eine Vorstellung von Hänsel und Gretel gesehen, in der es auch Tanzeinlagen gab.“ Seine Mutter habe ihm im Nachhinein erzählt, er müsse da schon „Ich will tanzen“ gesagt haben. Und getanzt habe er seitdem immer. Er habe sich zu Hause einen Schal umdrapiert und kleine Vorstellungen gegeben.

„Oft hadere ich mit mir, bin nicht zufrieden.“

„Für meinen Berufswunsch entscheidend war aber eine Dokumentation, die ich mit elf Jahren gesehen habe“, sagt Tibor Perthel. „Es war die Dokumentation First Position mit dem Tänzer Aran Bell, der damals so alt war wie ich.“ Tanzen sei kein Zuckerschlecken. Etwa 90 Prozent seiner Zeit gehöre dem Training und dem Tanz. „Das habe ich aber selbst so entschieden“, sagt er. Der aber auch eingesteht, nicht nur glückliche Tage zu haben. „Oft hadere ich mit mir, bin nicht zufrieden“, sagt Tibor Perthel. „Wenn ich dann in den Spiegel schaue, frage ich mich, wozu das Ganze.“ In den schwachen Momenten fühle er sich alleine, weil er über seine Gefühle nicht sprechen wolle. „Da fließen auch schon einmal Tränen.“ Dann wiederum denke er darüber nach, was er alles richtig gemacht habe und dass die Welt morgen wieder anders aussieht. „Und sie sieht am nächsten Morgen wieder anders aus.“ In der „Werkstatt für Kreativität“, die die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse in diesem Jahr absolvieren mussten, hat auch er einen Tanz selbst entworfen und choreographiert.

Es ist ihm wichtig, seinen eigenen Stil zu finden

+ Tägliches Training gehört zu seinem Tänzer-Dasein. © Silvano Ballone

„Jede und jeder von uns hat die Aufgabe gehabt, sich eine Musik auszusuchen und einen Tanz darauf zu entwickeln“, sagt er. „Das war sehr lehrreich. Wir mussten den Mut aufbringen, die Grenze zwischen Freundschaft und Professionalität zu überwinden. Ich musste ja meinen Mitschülerinnen und -schülern sagen, was sie zu tun haben.“ Die Ergebnisse seines Kurses wurden Anfang März im Ernst-Deutsch-Theater aufgeführt. „Und sie sind sehr gut angekommen.“ Ein Video zur „Werkstatt der Kreativität XIII“ ist auf der Internet-Seite der Ballettschule des Hamburg Ballett zu sehen.

Tibor Perthel ist es sehr wichtig, seinen eigenen Stil zu finden. „Wir lernen alle die gleiche Technik“, sagt er. „Wir unterscheiden uns hinterher durch die Haltung, das, was unseren Tanz ausmacht. Ich vergleiche es immer mit der eigenen Handschrift – auch die ist unverkennbar.“

Mit seinem Körper muss der 19-Jährige immer sorgsam umgehen. „Jede Verletzung könnte schwere Folgen mit sich bringen.“ Sonntags haben die Schülerinnen und Schüler der Ballettschule meistens frei. „Ich höre in meiner freien Zeit leidenschaftlich gerne Musik“, sagt er. „Und nicht nur klassische.“ Er treffe sich gerne mit anderen Menschen, diskutiere Themen durch, verreise gerne und freue sich auch immer, seine Eltern und Geschwister zu sehen.

Am 13. Juni wird die Ballettschule „Erste Schritte“ an der Hamburgischen Staatsoper unter der Leitung von John Neumeier aufführen. „Wir freuen uns schon sehr darauf.“ Neben der Ballettschule des Hamburger Ballett werden an dem Abend auch renommierte Gastschulen dabei sein, die Royal Ballet School aus London, die Ècole de Danse de l‘Opéra national de Paris, und Canada’s National Ballet School, ansässig in Toronto.

Hamburg Ballett

Im Zentrum des Hamburg Balletts steht Direktor und Chefchoreograph John Neumeier, der seit 1973 Künstlerischer Leiter der Compagnie ist. Seit 1996 ist er zudem Ballettintendant. 2005 wurde ihm die Position eines Geschäftsführers der Hamburgischen Staatsoper anvertraut. In seinen Werken verbindet sich klassisches Ballett mit zeitgemäßen Formen.