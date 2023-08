Thielgelände: Es bleibt dreckig und staubig

Stadt und Erschließungsfirma liegen im Rechtsstreit, so lange herrscht Stillstand.

Burscheid. Der kreisrunde Pool gurgelt friedlich vor sich hin, auf dem Rasen steht ein Trampolin, ein Oleander wiegt sich im Wind, die Zäune zu den Nachbarn sind abgebaut, damit man schneller zu Feierabendbier und Grillabend zusammenfindet. Ein Paradies. Geht Patrick Neumann von der Rück- auf die Vorderseite seines Hauses, könnte er glatt einem Kulturschock anheim fallen: Der Straße fehlt jeglicher Asphalt. Kanaldeckel ragen in unterschiedlicher Höhe aus dem Schotter, Vorgärten gibt es nicht.

Das Thielgelände in Hilgen, das einst besonders viele junge Familien aus der Region nach Burscheid lockte, ist nach wie vor unerschlossen. Und die Fronten zwischen Stadt und Erschließungsfirma sowie Grundstückseigentümerin Urban Pro verhärteter denn je. Die Leidtragenden? Sind diejenigen, die sich in Hilgen ein Zuhause schaffen wollen. Nicht nur auf der Gartenseite ihrer Immobilie.

Dabei war Patrick Neumann, der mit Frau und Sohn In der Rosendelle lebt, und dafür Lützenkirchen verlassen hat, im vergangenen Jahr noch so optimistisch gewesen. „Der September wird unser Monat“, hatte er hoffnungsfroh während eines Ortstermins mit Stadt und Urban Pro gesagt. Heute, ein Jahr später, ist die Zuversicht dahin. „Ich habe resigniert“, lautet seine Antwort, als der Bergische Volksbote (BV) anfragt, ob sich denn auf dem Thielgelände etwas getan hat.

Warum der Stillstand? Erschließungsfirma Urban Pro nennt den mit der Stadt geschlossenen Vertrag rechtswidrig und hat geklagt. „In erster Instanz hat die Stadt gewonnen“, sagt Bürgermeister Dirk Runge. Mittlerweile ist die Klage beim Oberverwaltungsgericht Münster angelangt. Wann und ob verhandelt wird – unklar. Urban Pro will nach eigener Aussage die Erschließung vollenden, dann aber mit einem neuen Vertrag. Das lehnt die Stadt ab: Sie fürchtet, dabei finanzielle Sicherheiten in Form von Bürgschaften zu verlieren. Die Stadt schlug einen Zusatzvertrag vor, der auf dem bereits bestehenden Vertrag basiert. Das wiederum ist für Urban Pro ein No-Go. „Wir würden uns freiwillig in die Situation des Verlierers begeben“, sagt Udo Helling, Geschäftsführer der Urban Pro, in einem aktuellen Gespräch mit dem BV. Die Bürgschaften, die die Stadt verlangt und auch bekommen habe, hätten vor Gericht „keinen Wert“, erklärt Helling. Grund: Sollte die Stadt eine Auszahlung geltend machen, müsste die Bank dies sofort anweisen. „Das ist in einem so genannten öffentlich-rechtlichen Vertrag aber nicht statthaft“, betont Helling.

+ Patrick Neumann ist mit Frau und Kind aus Leverkusen nach Hilgen gezogen. Das Wohnen dort hatte er sich anders vorgestellt. © Nadja Lehmann

Die Situation im Thielgelände sei „mehr als unerfreulich“, das gibt Helling unumwunden zu. „Ich bin der Letzte, der nicht sofort gleich zur Stelle wäre, um den Endausbau abzuschließen.“

Ein Gelände, zwei Parteien im Clinch, zwei Meinungen – und ein endloser Streit. Nach dem Ortstermin vor einem Jahr hatten sich Stadt und Urban Pro darauf verständigt, ihre jeweiligen Unterlagen von einem Gutachter checken zu lassen. Das war ein Vorschlag der Anwohner gewesen. Ergebnis: „Die Wege sind nicht kompatibel“, sagt Bürgermeister Dirk Runge.

Fazit: Es geht ums Geld. „Um die Bürgschaften“, bestätigt Runge. Für die Stadt seien sie unverzichtbares Sicherheitspolster. Runge ist bewusst, dass, je mehr Zeit verstreicht, die Baukosten in die Höhe schnellen könnten: „Aber ich kann deshalb ja nicht von einer Rechtsposition abrücken“, unterstreicht er. „Wir sind ja nicht nur den Bürgern des Thielgeländes verpflichtet, sondern allen Burscheidern und ihren Steuergeldern.“

+ Wenn Regen kommt, rauscht das Wasser hinab und das Erdreich mit dazu. Die Eigentümer versuchen, zu sichern. © Nadja Lehmann

Dass sich jemand wie Patrick Neumann enttäuscht und resigniert zeigt, kann der Bürgermeister nachvollziehen, dass er der Stadt Desinteresse vorwirft, aber nicht. „Weil es nicht so ist“, sagt Runge. „Der Beigeordnete Marc Baack und ich suchen nach Lösungen.“

Immerhin gibt es Straßenlaternen

Eine sehr pragmatische fand man sehr schnell: Schon im vergangenen Jahr wurde auf Betreiben der Stat und mit Erlaubnis von Grundstückseigentümerin Urban Pro die sehnsüchtig erwarteten Straßenlaternen aufgestellt. Bis dahin hatten Kita- und Schulkinder morgens im Winter bei Dunkelheit laufen müssen. Gefragt, wie es denn um die Verkehrssicherungspflicht stehe und wer hafte, falls sich jemand auf dem Areal verletze, sagt Udo Helling nur: „Betreten auf eigene Gefahr.“

Einschränkungen, mit denen auch die Bewohner der exklusiven Stadthäuser leben müssen. Deren Wohnungen sind barrierefrei gebaut. „Aber was nützt die Wohnung, wenn ich vor der Türe nicht mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs sein kann“, sagt Patrick Neumann.

+ Die Vorgärten In der Rosendelle bleiben Brachland oder Stückwerk. Keiner weiß, wie hoch die Straße schlussendlich ausfällt. © Nadja Lehmann

Viele solcher Ecken kann er zeigen: Die, wo sich der wilde Müll türmt. Die, wo eine große Pfütze, die nicht verrät, wie tief sie ist, eigentlich nur SUVs passieren lässt. Die, wo ein Schlagloch wie ein Krater gähnt. „Fenster putzen auf der Windseite ist sinnlos“, erzählt Neumann. Zuviel Sand, Staub, Dreck wirbeln durch die Luft. Einen Winterdienst gibt es nicht. „Wir sind froh, dass die Müllabfuhr kommt“, sagt Neumann.

Manche Hauseigentümer pflastern inzwischen mutig ihre Einfahrten. Ein Vabanquespiel, keiner weiß schließlich, wie hoch die Straße de facto ausfallen wird.

Geblieben aber sind sie bislang alle. Denn ein Gutes hat die Situation: Die Nachbarn kennen sich alle, sind eng zusammengerückt. Aber: „Sie haben die Nase voll“, sagt Patrick Neumann. Er hatte es bis dato übernommen, die Anwohner über neue Entwicklungen zu informieren. „Da kamen immer viele Nachfragen“, erzählt er. Doch zuletzt: gar nichts mehr.

Und auch Patrick Neumann bezweifelt, dass sein Sohn sich noch für den Spielplatz interessieren wird, sollte dieser endlich angelegt sein. Bislang ist dort Wildwuchs und Wiese, das als improvisiertes Festgelände dient. Diese Woche wird Sommerfest gefeiert. „160 Anmeldungen haben wir“, sagt Patrick Neumann. Mit unter den Gästen: die Stadt. Dirk Runge und Patrick Neumann haben gerade miteinander telefoniert.