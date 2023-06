Noch bis Dienstag kämpfen junge Tennis-Cracks

Die Bezirksmeisterschaften Niederrhein finden beim TC Grün-Weiß in Burscheid statt.

Von Lena Spataro

Burscheid. Die Sonne brannte am Wochenende auf die roten Spielfelder im Tennisclub Grün-Weiß. Doch das hielt hier niemanden davon ab, leidenschaftlich Tennis zu spielen. Das lag sicherlich nicht zuletzt daran, dass die Tennis-Bezirksmeisterschaften am vergangenen Samstag gestartet sind.

Für die Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 16 Jahren stand dabei einiges auf dem Spiel. In insgesamt 64 Spielen haben 72 Kinder und Jugendliche noch bis Dienstag die Chance, sich für die Verbandsmeisterschaften nach den Sommerferien zu qualifizieren. Aktuell läuft die Vorrunde. Ausgerichtet wird die Bezirksmeisterschaft vom Tennisverbund Niederrhein.

Xenia Heß ist seit zwei Jahren die erste Vorsitzende des Tennisclub Grün-Weiß. Dabei stand die Burscheiderin am Samstag nicht als Vereinsvorsitzende, sondern als stolze Mutter, am Spielrand und verfolgte das Match ihrer jüngsten Tochter Estelle. „Wir sind eine tennisbegeisterte Familie“, sagte Heß. Zwei ihrer Töchter konnten sich in den vergangenen Wochen für die Bezirksmeisterschaften qualifizieren und repräsentieren dabei nun den Tennisclub Grün-Weiß: Estelle in der U10 und ihre ältere Schwester Emilia in der U14. Letzterer gelang die Qualifikation kürzlich mit dem Gewinn der Kreismeisterschaften. „Das Niveau der Spieler ist hier wirklich hoch“, sagte Xenia Heß. Dabei müsse bedacht werden, dass im Tennis auch die Jüngsten schon die gleichen Voraussetzungen erfüllen müssten wie die erfahrenen Tennisspieler.

Bezirksmeisterschaften im Tennis: Die Jüngsten spielen mit druckreduzierten Bällen

„Beim Fußball würde das Feld für Kinder verkleinert werden, beim Tennis ist das anders“, sagte Heß. Eine einzige Ausnahme wird dabei in der U10 gemacht. Denn die jüngsten Kinder spielen mit druckreduzierten Bällen. Diese unterscheiden sich in der Farbe und der Funktion von den normalen Tennisbällen. Sie sind grün-gelb und fliegen ein wenig langsamer. „Damit können die Kleineren mehr auf ihre Technik achten“, erklärte Rainer Babik.

Eltern dürfen keine Kommentare abgeben

Babik als Bezirksoberwart sieht neben dem sportlichen Erfolg und der Leistungssteigerung auch viele persönliche Vorzüge des Ballsports: „Beim Tennis werden die Kinder schnell selbstständig und selbstbewusst.“ Das liege nicht zuletzt daran, dass die Eltern und anderen Zuschauer gemäß der Turnierordnung keine lauten Kommentare zu den Spielen abgeben dürften. „Die Kinder sollen alles untereinander klären“, fügte der 74-jährige Bezirksoberwart hinzu. Das stärke nicht nur die eigene Persönlichkeit, sondern fördere nebenbei auch den Spaß am Sport.

Für Emilia, Estelle und viele weitere tennisbegeisterte Kinder könnte der Spaß an ihrem Hobby in der letzten Sommerferienwoche aber noch mal auf eine höhere Ebene gestellt werden. Denn dann lädt der Tennisclub Grün-Weiß zum Tenniscamp ein. Von 9 bis 15 Uhr können Clubmitglieder täglich ihrem Hobby nachgehen. Neulinge können die Sportart für sich entdecken.

Ein jährliches Highlight ist das gemeinsame Zelten am letzten Abend der Sommerferien. An Erwachsene wurde dabei auch gedacht. Denn diese können in den nahenden Sommerferien abends Workshops buchen, um so den Tennisclub kennenzulernen. Auch die sonntäglichen Spielertreffs werden ebenfalls wieder angeboten.

Auch interessant: Sechs Sportvereine erhalten rund 19.000 Euro