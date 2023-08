Teilnehmer lauschen dem Murmeln ihres Herzens

Evangelische Gemeinde lädt zu Exerzitien-Abenden ein – Beginn ist am 10. August.

Burscheid. „Lass das Murmeln meines Herzens vor Dich kommen“: Ruhe, Besinnlichkeit, Innehalten – die Evangelische Kirchengemeinde Burscheid lädt wieder zu ihren Exerzitien-Abenden ein.

Was genau dahintersteckt und was die Teilnehmenden erwartet, erklärt Pfarrerin Katrin Friedel: „Viele Gedanken treiben uns an, murmeln in unserem Herzen, wie in Psalm 19,15 ausgedrückt, und machen uns unruhig“, sagt die Theologin. „Seit einigen Jahren bieten wir an, den Kirchraum am Abend zu erleben und hier Erfahrungen mit Stille und schweigendem Gebet zu machen. Es geht um eine Unterbrechung der Routine oder Geschäftigkeit und auch um eine gewisse Neugier. Wir kommen mit dem, was uns bewegt und finden Raum für unsere Gedanken und all das Murmeln. Auch für unsere Frage, wo Gott in dem wirksam ist, was wir erleben oder bedenken.“ An drei Abenden üben die Teilnehmer gemeinsam Formen christlicher Meditation. Wichtig: Die drei Abende folgen nicht aufeinander. „Der Feierabendmarkt bringt zu viel Geräusche in die Kirchenkurve, um Stille zu suchen“, sagt Friedel.

Was geschieht an den Abenden? Sicher ist: keine Action, nichts Lautes, nichts Vordergründiges. Stattdessen: Das Herzensgebet und die Schriftbetrachtung werden vorgestellt und ausprobiert. Die Abende werden durch längere Phasen des Schweigens geprägt sein.

Eingeladen sind alle, die diese Übungen kennenlernen oder wieder praktizieren möchten. Vorkenntnisse sind nicht nötig, Erfahrungen und Fragen sind willkommen. Zur Einstimmung dienen Elemente des meditativen Tanzes.

Der erste Exerzitienabend startet am Donnerstag, 10. August, 20 Uhr, in der Evangelischen Kirche in der Hauptstraße 44. Die weiteren Termine: 24. und 31. August, 20 bis 21.30 Uhr. Informationen und Anmeldung bei Katrin Friedel unter Tel. 02174-749256 oder per E-Mail an: katrin.friedel@kirche-burscheid.de nal