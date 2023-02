Taubenzuchtverein feiert sein 100-Jähriges

Der Burscheider Verein Sturmvogel lud mit einer Taubenausstellung zum Feiern ein.

Burscheid. Der Burscheider Taubenzuchtverein Sturmvogel feierte am Wochenende bereits das 100-jährige Jubiläum. „Ich bin immer noch ganz begeistert, wie alles gelaufen ist“, sagt Horst Busse, der Vorsitzende des Vereins. „Es war ein großer Erfolg für uns.“

Um 14 Uhr hatte der Verein in Leverkusen mit seiner Feier begonnen. „Wir haben leider in Dierath und in Burscheid kein geeignetes Lokal auftuen können“, sagt Horst Busse. Alle zwölf Mitglieder hatten jeweils sechs Tauben, drei Männchen und drei Weibchen, mitgebracht. Diese waren in kleinen Verschlägen untergebracht. Und der Wermelskirchener Schiedsrichter Winfried Flitsch begutachtete jede Taube einzeln. „Er schaute nach dem Gefieder, dem Knochenbau und dem Aussehen“, sagt Horst Busse. „An den Käfigen waren Kärtchen angebracht, worauf er dann die jeweilige Punktzahl schrieb.“ Gesamtsieger wurde zum Schluss Frank Girens.

„Und dann wurde auch noch das schönste Weibchen und das schönste Männchen gekürt“, sagt Horst Busse. „Das schönste Männchen hat Francesco Gurrero und das schönste Weibchen Ralf Baran.“

Die Besucher seien viel länger geblieben, als der Verein ursprünglich die Feier angesetzt hatte. „Das schönste war, dass sogar junge Leute sich für unser Hobby interessiert haben, die vorher noch keine Berührung zum Taubenzuchtsport hatten.“ Das sei für alle Mitglieder sehr schön.

+ 72 Tauben wurden ausgestellt. © Stefan Noll

Für die Besucherinnen und Besucher hattet der Verein Sturmvogel eine Tombola vorbereitet. „Unsere Preise – mehrere Frühstückskörbe, Obstkörbe und Weinkörbe – wurden sehr gerne angenommen“, sagt Horst Busse.

Und natürlich hatte der Verein auch für Verpflegung gesorgt. „Es gab Kaffee und Kuchen, und wir haben Kartoffelsalat und Würstchen angeboten“, sagt Horst Busse. „Es wurde alles ratzeputz verzehrt.“ Und zwischendurch sei es so voll gewesen, dass der Raum „fast aus allen Nährten platzte.“

Horst Busse und seine Kollegen züchten schon seit vielen Jahren Tauben. „Aus Gesundheitsgründen wollte ich mein Hobby schon einmal aufgeben“, sagt der Vorsitzende. Dabei sei es aber nicht lange geblieben. Horst Busse hat in seinem Garten Ställe für die Tauben und Tauberiche gebaut. „Sie trainieren jeden Tag für die Wettkämpfe“, erzählt er. „Und dann werden sie alle miteinander zu einem Ort gebracht, von wo aus sie mit einem großen Transportwagen nach Süddeutschland geschickt werden. Und dann werden alle Tauben, die mitstarten, freigelassen. „Und sie kommen wieder in die heimischen Verschläge zurück.“ Es komme immer wieder auch vor, dass ein Vogel von einem Raubvogel attackiert würde und dann nicht mehr in die Heimat zurückfliegen könnte. „Das kommt aber Gott sei Dank nicht sehr häufig vor“, sagt, Horst Busse, der Vorsitzende des Burscheider Taubenzuchtvereins Sturmvogel.

Kontakt

Der Burscheider Taubenzuchtverein ist unter der Telefonnummer (0 21 74) 6 28 09 zu erreichen. Der Vorsitzende Horst Busse gibt gerne Auskunft.

Der Burscheider Taubenzuchtverein Sturmvogel hat inzwischen noch zwölf Mitglieder, die ihrem Hobby noch nachgehen.