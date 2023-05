Tag der offenen Tür auf dem Tennisplatz

Saisoneröffnung des Tennisclubs Grün-Weiss in Burscheid.

Von Sabine Naber

Burscheid. Zu Saisonbeginn lädt der Tennisclub Grün-Weiss traditionell zu einem Tag der offenen Tür ein. Start war am Sonntagvormittag um 11 Uhr und sicherlich lag es nicht zuletzt an den angenehmen Temperaturen, dass sich die beiden Ascheplätze unterhalb des Clubhauses, auf denen Kinder und Erwachsene an einem Schnuppertraining teilnehmen konnten, schnell füllten.

„Wir haben schon beim Umweltfest, da haben wir an unserem Stand Waffeln verkauft, für diesen Tag Reklame gemacht. Und auch die Schulen informiert, dass gerade die Kinder herzlich eingeladen sind“, schildert der zweite Vorsitzende Thomas Schoppmann die Vorbereitungen für diesen Sonntag, an dem auch die neue Tennisschule vorgestellt wurde. Jeden Tag seien zwei bis drei Trainer auf insgesamt drei Plätzen im Einsatz und bieten Unterricht für Kinder und Erwachsene. Los geht es schon bei den Vierjährigen, die spielerisch herangeführt werden, erst einmal Ballgefühl bekommen sollen.

„Sie spielen mit größeren, weicheren Bällen. Und wie Sie sehen, haben sie großen Spaß daran“, sagt Cristina Klebe vom Vorstand mit Blick auf fünf Kinder, die noch keinen Tennisschläger in der Hand halten, aber begeistert dem Trainer folgen, der ihnen zuruft, was sie tun sollen. „Kaugummi“ heißt es da und schwupps „kleben“ die Kinder am Drahtzaun. Um beim Zuruf „Tornado“ im Slalom um die aufgestellten Hütchen herum zu laufen. Wer noch keinen Schläger hat, darf sich dann den passenden aussuchen und versuchen, die ersten Bälle übers Netz zu schlagen. Nach 20 Minuten wird gewechselt, damit alle an diesem Tag mal dabei sein können.

Auf dem Platz daneben zeigt einer der beiden Trainer den Erwachsenen, was eine Vorhand und eine Rückhand ist. Gespielt wird anschließend das erste Doppel. „Einige sind Anfänger, aber mehr und mehr finden sich auch Queer- und Wiedereinsteiger bei uns ein“, weiß Christina Klebe. Sie selbst hatte ebenfalls einige Zeit ausgesetzt und erst durch ihre Tochter wieder mit dem Tennisspielen angefangen.

Das Schöne an diesem Sport sei ja, dass es ein Familiensport sei. „Man kann zu zweit oder zu viert spielen. Und auch im Urlaub gehören ja oft Tennisplätze dazu“, sagt sie. Thomas Schoppmann sieht den Vorteil bei diesem Sport vor allem darin, dass man in Altersgruppen spielt. „Das ist bei vielen Sportarten, beispielsweise beim Fußball oder auch beim Tischtennis, das habe ich früher gespielt, nicht so. Und als 60-Jähriger ist man nun mal nicht mehr sehr erfolgreich, wenn man gegen einen 25-Jährigen spielt“, ist er überzeugt.

Im Tennisclub stehen neben den sportlichen Aktivitäten mit mehreren Mannschaften in den Medenspielen sowie im Sommer als auch im Winter, der gesellige und familiäre Anspruch hoch im Kurs. „Alle paar Wochen lädt beispielsweise der Sportwart zu einem offenen Training ein, bei dem sich die Mitglieder besser kennenlernen sollen. Nach Spielstärke eingeteilt, spielt man dann ein Einzel oder ein Doppel. Auf einem solchen Turnier habe ich meine Tennispartnerin kennengelernt“, erzählt Cristina Klebe. Auch das Sommerfest ist immer wieder ein Highlight. Dazu würden die Plätze – sechs gibt es auf drei Ebenen – abgedeckt, mit Tischen und Bänken bestückt und die Sponsoren eingeladen.

Gefragt ist auch das Sommercamp in den großen Ferien, zu dem die Kinder in der ersten und in der sechsten Woche in den Club eingeladen werden. „Selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielen sollte, haben wir, trotzdem es in Burscheid für die Tennisspieler seit einigen Jahren keine eigene Halle mehr gibt, in einer Tennishalle im Umland die Möglichkeit, auszuweichen“, heißt es im Vorstand.

Info

Der Tennisclub Grün-Weiss, der Auf dem Schulberg sein Domizil hat, ist mit sechs Außen-Aschenplätzen und einem Clubhaus ausgestattet. Zu den rund 300 Mitgliedern zählen 100 Kinder, die jetzt erstmals in einer Tennisschule trainieren können. Mehr Infos unter:

www.tennisclubburscheid.de.