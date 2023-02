Täter setzen Metallstangen ein

Bewohner verletzt

Odenthal. Polizei bittet nach versuchtem Raubdelikt um Hinweise.

Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, ist es am vergangenen Dienstag in Odenthal zu einem versuchten Raubdelikt in einem Einfamilienhaus an der Wiesenstraße gekommen. Mindestens vier Täter sind seitdem flüchtig.

Gegen 7.20 Uhr hatte es an der Haustür eines 62-jährigen Hausbewohners geklingelt. Nachdem dieser die Tür geöffnet hatte, bat ihn ein fremder Mann um Hilfe. Der 62-Jährige wollte dann die Haustür schließen, um anschließend Hilfe zu organisieren. Dies habe der fremde Mann aber plötzlich versucht, zu verhindern und zudem lautstark nach Verstärkung gerufen, woraufhin mindestens zwei weitere Männer erschienen.

Es kam zu einem Gerangelan der Haustür

Daraufhin kam es zu einem Gerangel an der Tür, bei dem die Täter auch Metallstangen einsetzten, und der 62-Jährige leicht verletzt wurde. Kurz bevor es ihm gelungen sei, die Tür zu schließen, habe er Schussgeräusche gehört, heißt es von der Kreispolizei. Die Täter flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Im Eingangsbereich fanden die Polizeibeamten im Nachgang tatsächlich Patronenhülsen. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelt es sich vermutlich aber nicht um scharfe Munition.

Zur Beschreibung: Der erste Täter sei circa 1,75 Meter groß, von schlanker Statur und circa 20 bis 23 Jahre alt gewesen. Er habe einen knielangen olivfarbenen Parka mit Kapuze und Jeans getragen und habe akzentfrei gesprochen. Die anderen Täter seien dunkel und teils ohne Jacke gekleidet gewesen, wobei einer von ihnen von kräftigerer Statur gewesen sei.

Wie die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises mitteilt, seien umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden. Auch ein Diensthund war im Einsatz; außerdem wurde am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Die Täter konnten bislang jedoch nicht gefasst werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am oder im Umfeld des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben. -nal-

Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter Tel. (0 22 02) 20 50 entgegen genommen.