Täter bestehlen Kindergarten

Zwei Einbrüche an der Höhestraße.

Burscheid. Zu gleich zwei Einbrüchen wurde am Montag die Polizei in die Höhestraße gerufen. Gegen 7 Uhr hatten zwei Mitarbeiterinnen eines Kindergartens dort einen Einbruch festgestellt. Zusammen mit den Polizisten fand man schließlich Hebelmarken an der Eingangstür und an einem Fenster.

Durch das aufgehebelte Fenster gelangten der oder die bislang unbekannten Täter in einen Büroraum, aus dem sie nach ersten Erkenntnissen einen Tresor mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, Gutscheinkarten im Wert eines ebenfalls niedrigen dreistelligen Betrages sowie ein Tablet im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages stahlen. Der Kindergarten sei, teilt die Polizei mit, am Freitag, 25. August, gegen 18.30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen worden.

Noch während der Anzeigenaufnahme teilte der anwesende Hausmeister den Polizisten schließlich mit, dass auch in die Büroräume eines benachbarten Vereinsgebäudes eingebrochen worden sei. Auch dort verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Es wurden unter anderem zwei Laptops und ein Beamer, deren Wert noch nicht beziffert werden konnte, und ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Am Donnerstag, 24. August, 14.30 Uhr, sei nach vereinseigenen Angaben noch alles in Ordnung gewesen.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst.

Zeugenhinweise zu beiden Taten nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 02202-2050 entgegen.