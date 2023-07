Stromkasten in Burscheid fängt Feuer

Einsatz

Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr zur Luisenhöhe aus. Zuvor gab es einen Stromausfall in vielen Burscheider Haushalten.

Burscheid. Am Donnerstagabend brannte es in Burscheid in einem Schaltkasten, der die Haushalte mit Strom versorgt. Das teilte die Feuerwehr mit.

Um kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr von einem Energieversorger alarmiert. Im Bereich Luisenhöhe brannte ein Schaltkasten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Entstördienst die Anlage bereits freigeschaltet und geerdet. Dadurch ging von dem Stromkasten keine Gefahr mehr aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Im Einsatz waren die Löschzüge Stadt, Hilgen und Paffenlöh.

Zuvor waren gegen 21 Uhr zahlreiche Haushalte in Burscheid ohne Strom. Eine Stunde später gingen die Lichter in den Häusern wieder an. Ob der Stromausfall in Verbindung mit dem späteren Feuer steht, ist unklar. Techniker der Energieversorger werden sich der Sache nun annehmen. kab

