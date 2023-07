Der Apfelsaft schmeckt jedes Jahr anders

In Eschhausen kümmert sich Stefan Bublies auf seiner Streuobstwiese um alte Sorten. Viele verschiedene Sorten wachsen hier – und wandern in den Saft.

Burscheid. Gemächlich zieht die Schafherde die in der Sonne liegende Anhöhe hinauf. Rupft mal hier ein wenig Gras, zupft dort einen Halm. In den Obstbäumen raschelt leise der Wind, an einem hängen erste Äpfel, am nächsten zeigen sich schüchtern ein paar Zwetschgen. Zu Füßen der Baumstämme picken ein paar Hühner. Ein Idyll nahe der B51, in Eschhausen. Ein Idyll, das seinem Besitzer indes jede Menge Einsatz abverlangt und ihn von Januar bis Dezember auf Trab hält: Denn mit seinem Grundstück und seinen Obstbäumen wird aus Stefan Bublies – CDU-Ratsherr, Internet-Experte mit eigener Firma, Vorsitzender des Nabu Rhein-Berg– der Chef von „Streuobst.Land“.

Rund 320 Obstbäume auf insgesamt vier Hektar: Angefangen hat alles mit dem Naturschutzbund, zu dem Bublies 2013 stieß. Die Naturschützer betreuten schon damals zwei Streuobstwiesen, eine in Straßerhof, eine in Bennert. „Wir haben die Verpflichtung, das Obst zu verarbeiten“, sagt Stefan Bublies.

Das Gelände in Straßerhof (zwei Hektar, 130 Bäume) wird von Pferden beweidet: „Wenn das Obst runterfällt, liegenbleibt und von den Pferden gefressen wird, können diese eine Kolik kriegen“, sagt Bublies. „Wir können also nicht einfach Streuobstwiesen anlegen und sie dann nicht pflegen.“ Vor ein paar Jahren habe sich dem Nabu dann erstmals die Frage gestellt: Was macht man mit dem Obst? „Anfangs war das gar kein Thema, weil die Bäume überhaupt nicht ertragsfähig waren“, erinnert sich Bublies. Schnell wurde aber auch deutlich: Eine Streuobstwiese kostet. „Wir hätten als Nabu rund 10.000 Euro investieren müssen“, sagt Bublies. Zu viel für den Verein, der sich noch um weitaus mehr kümmert: um die Krötenwanderung, um die Fledermäuse, mit Experten für Biber und Wolfe in den eigenen Reihen. „Die alle hätten wir benachteiligt.“

Rund 3000 Tierarten tummeln sich in den Streuobstwiesen

Der Vorstand entschied: Das Streuobst wird ausgelagert. Es war die Geburtsstunde von Streuobst.Land im Jahr 2018. „Wir haben damit die notwendigen Investitionen aus dem Nabu rausgehalten und steuerliche Probleme vermieden, weil wir als Verein keine Gewinne hätten erwirtschaften dürfen“, sagt Bublies. Verbunden bleiben Nabu und Streuobst.Land ohnedies, einmal durch Bublies selbst, aber auch durch die vereinbarte Gewinnrückführung an den Nabu.

Der Lohn für alle Mühen: ein Apfelsaft, von dem Bublies sagt: „Er schmeckt jedes Jahr anders. Wir stellen ihn stets neu zusammen.“ Mindestens 25 Sorten vereinen sich in dem Trunk, den es in Unverpackt-Läden, in Eschhausen selbst und online gibt. Bublies aber hat weitaus mehr im Blick als Ertrag und Zahlen: Ihm geht es um die Bewahrung einer alten Kulturlandschaft, die von hohem ökologischen Wert ist. „Rund 3000 Tierarten tummeln sich auf einer Streuobstwiese“, sagt er. Angefangen von Vögeln bis hin zu Kleinstlebewesen und Pflanzen. Und die Obstbäume wurden von Experten veredelt: Nur alte Sorten wachsen vor Bublies´ Haustür in Eschhausen: wie der süße Berner Rosenapfel, wie die Birne Clapps Liebling, wie der „Rote Mond“, dessen Fruchtfleisch blutrot ist.

Eine Streuobstwiese muss hochstämmige Bäume haben

„Diese Sorten sollen nicht verloren gehen“, sagt Bublies, der weiß, dass diese mit den Besonderheiten des Bergischen klarkommen – dem rauen Klima sowie den lehmigen Böden. Eine Streuobstwiese darf sich nur nennen, wenn auf ihr hochstämmige Obstbäume stehen, von 1,80 Meter an aufwärts. „Birnbäume können bis zu 15 Meter hoch werden.“ Höhen, bei denen er sich lieber auf den Hubsteiger stellt, als die Äste betritt, um den Bäumen den notwendigen Schnitt zu verpassen – nicht nur, wie üblich, im Winter, sondern beim Steinobst auch im Sommer. Dann wird gegebenenfalls auch gewässert: alle zwei Wochen bis zu 60 Liter pro Baum. „Dann strengt er sich an, weiß aber auch, dass wieder was kommt“, sagt Bublies. Eine Frage der Erziehung eben. Bewusst lässt er manch morschen Ast stehen: Er ist Lebensraum für Tiere, die Totholz mögen und brauchen. Einen weißen Kalkanstrich gibt es im Sommer dazu: Er ist die Sonnencreme für die Rinde.

„Wir haben in NRW ungefähr zweidrittel der Streuobstwiesen verloren.“ Einst zahlte die EU sogar für jeden gefällten Baum. „Jetzt läuft die Kartierung, um aufzuzeigen, wie viel wir überhaupt noch haben“, sagt der 36-Jährige. Das Ziel sei die Unterschutzstellung des kostbaren Lebensraums.

Der Aufwand ist hoch und es ist ein Ganzjahresjob

Bublies selbst hat die dreijährige Ausbildung zum Obstbaumwart durchlaufen. „Es ist der Versuch, Wissen weiterzugeben und zu bewahren“, sagt er über das Förderprojekt des Landschaftsverbands.

Dennoch: Es fehle der Nachwuchs, der Aufwand sei hoch. „Schneiden, ernten, vermarkten, neue Bäume setzen“, zählt Bublies auf. Ein Ganzjahresjob. Doch wenn er etwas Zeit hat, greift er zu einem sauren „Kaiser Wilhelm“ oder macht aus der säuerlichen Ontario-Pflaume Marmelade. Und den süßen Berner Rosenapfel isst er gleich frisch vom Baum.

www.streuobst.land

Hintergrund

Allergie: Auch für Allergiker, wie es Bublies selbst ist, sind die alten Sorten von Bedeutung: „Gefragt ist ein wohlschmeckender, schön aussehender Apfel. Viele Bestandteile wurden deshalb rausgezüchtet. Das löst die Allergien aus“, sagt er.

Natur pur: Seine Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen dagegen sind Individualisten. „Manchmal ist Schorf drauf. Oder der Wurm drin. Manchmal sind sie zu klein geraten“, sagt er. Natur pur eben. Und gänzlich ungespritzt.