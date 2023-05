Statt des Gebäudes rücken die Menschen in den Mittelpunkt

„250plus“: Evangelische Kirchengemeinde holt ein Jubiläum nach, das eigentlich 2020 gefeiert werden sollte.

Burscheid. Als sie sich auf die Pfarrstelle beworben habe, habe sie vorab gegoogelt, sagt Katrin Friedel: „Ich fand die Kirche so schön. Ich liebe sie wirklich sehr.“ Am kommenden Pfingstsonntag steht das Gebäude im Mittelpunkt: Sein 250. Geburtstag ist Anlass für ein großes Gemeindefest. Und die Rede ist natürlich von der Evangelischen Kirche an der Hauptstraße. Wobei: Inzwischen ist sie „250plus“ und schon wieder etwas älter geworden. Der eigentliche Stichtag war nämlich im Jahr 2020, und damals sollte, ebenfalls an Pfingsten, gefeiert werden. Die Pandemie schob dem einen Riegel vor.

Die Evangelische Kirchengemeinde aber hat in den langen Corona-Jahren dieses Jubiläum nie aus den Augen verloren. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid wurde der Kirchturm 2020, obwohl das Fest schon abgesagt war, mit einem Banner geschmückt, das auf die 250 Jahre verwies. Und es blieb am Turm – unbeugsam, ein wenig trotzig, hoffnungsvoll. Bis jetzt, wo die Feier nun – endlich – zum Greifen nah ist. „Das Banner hat es beinahe geschafft, die Zeit der Pandemie mit uns zu überstehen. Ausgerechnet in diesem Frühjahr haben die Stürme aber so an dem Tuch gerüttelt, dass die Befestigung sich gelockert hatte und wir aus Sicherheitsgründen entschieden, es abzunehmen“, sagen die beiden Pfarrerinnen Katrin Friedel und Annerose Frickenschmidt in ihrer Einladung zum Fest.

Die Geschichte der Evangelischen Kirche in Burscheid geht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Allerdings war irgendwann nicht mehr genug Platz in der ursprünglichen Kirche, und sie wurde mehrfach vergrößert und neu gebaut. Das heutige Gebäude entstand 1767, der erste Gottesdienst wurde dort im April 1770 gefeiert. Daran sollte 2020 erinnert werden.

Das Gotteshaus wurde liebevoll aufgefrischt

Und dafür wurde das Gotteshaus liebevoll aufgefrischt. Es wurde innen frisch gestrichen, seine Holzböden wurden abgeschliffen, ein neues Lichtkonzept entwickelt. 2018 war es, als erste Pläne entstanden und sich ein Ausschuss gründete. Katrin Friedel, Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger und die Presbyterinnen Julia Paas und Scarlett Schneider begleiteten die Renovierung von Anfang an, kennen jedes Detail und jede Überlegung. Mit dem neuen Lichtkonzept lässt sich jede Stimmung erzeugen. „Es ist schön, die Kirche mit ganz unterschiedlichen Dingen zu füllen“, sagt Katrin Friedel. „Sie kann bei Exerzitien ein Raum der Stille und Atmosphäre sein. Sie kann ein Ort der Gemeinschaft sein.

nd es ist toll, wenn es mit der Kinderkirche etwas lauter und wilder wird.“ Mit zu verdanken ist das auch dem Burscheider Architekten Peter Fiekers, mit dem man sich immer wieder abstimmte. „Wir haben uns neu in unsere Kirche verliebt“, schwärmten Anfang 2020 Friedel, Hamburger und Paas – und ahnten damals nicht, dass man lange auf das große Geburtstagsfest würde warten müssen.

„Unser Akzent hat sich dadurch verschoben“, sagt Katrin Friedel. Habe man 2020 das Gebäude im Fokus gehabt, seien es nun – „nach der Vereinzelung, wie Friedel sagt – die Menschen. „Wir wollen, dass etwas los ist, dass sich Menschen treffen, sich austauschen. Wir wollen zeigen: Hurra, es gibt uns noch! Lasst uns feiern!“

Beginn ist am Sonntag mit einem Gottesdienst für Groß und Klein um 11 Uhr. Die Überschrift lautet: „Komm, bau ein Haus!“ Im Anschluss wartet ein vielfältiger Geburtstagsbrunch von allen für alle. Der Gastgeber freut sich über viele Beiträge wie Salate, Kuchen und Fingerfood und bittet darum, sie möglichst im Gemeindebüro Bescheid abzugeben: Tel. (02174) 83 27.

Weitere Stichworte sind: Fotoatelier, Bücherflohmarkt mit den Beständen der Gemeindebücherei, Erdbeerbowle (auch für Kinder ohne Alkohol), Crepes, Spiele für Kinder, Jugendliche und andere Menschen, Geisterbahn, Kirche bauen auf der Empore, Stand: Kirche wozu?, Kircheneintrittsstelle, Beiern im Kirchturm (mit den Kirchenglocken eine Melodie läuten), Kirchenführung.