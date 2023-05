Stärkungspakt hilft sozial Schwachen

Einrichtungen können ihren Bedarf anmelden. Burscheid stehen 89 000 Euro zur Verfügung.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Unprätentiöse Hilfe auf raschem Wege: Mit einem umfangreichen Unterstützungsprogramm stellt das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Förderprogramms „Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut“ den Kreisen, kreisfreien Städten und Kommunen finanzielle Hilfen für das Jahr 2023 zur Verfügung. Diese sollen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wie Tafeln, Beratungsstellen oder Kleiderkammern zugutekommen, die durch die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel in Schwierigkeiten geraten sind.

Die Stadt Burscheid erhält rund 89 000 Euro; insgesamt stehen für alle Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis 1,3 Millionen Euro im Fördertopf zur Verfügung. Der Kreis erhält 330 000 Euro. Es sollen in erster Linie Anlaufstellen und Einrichtungen für Menschen aus einkommensarmen Haushalten, die aufgrund ihrer individuellen Lebensumstände auf Hilfestellungen angewiesen und bedingt durch die erheblichen Preissteigerungen besonders betroffen sind, unterstützt werden.

„Ich begrüße diese Initiative des Landes ausdrücklich und bin froh, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern über diesen Unterstützungsfonds niederschwellige Hilfen zukommen lassen können. Daher empfehle ich allen sozialen Einrichtungen, Beratungsstellen und Organisationen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen und sich für das Förderprogramm anzumelden“, sagt Bürgermeister Dirk Runge.

Wer kann Förderung beantragen?

Als Einrichtungen der sozialen Infrastruktur zählen zum Beispiel Sozial- und Schuldnerberatungen, Tafeln, Kleiderkammern, Sozialkaufhäuser, Lebensmittelverteiler, Kälte- und Wärmebusse, Wohnungslosen- und Suchtberatungseinrichtungen, Schutzräume für Alkohol und Drogen konsumierende Personen, medizinische Versorgungsangebote für Personen ohne festen Wohnsitz oder ohne Krankenversicherungsschutz, Erwerbslosenzentren, Seniorentreffs oder Begegnungseinrichtungen sowie Nachbarschaftsnetzwerke in den Quartieren beziehungsweise Stadtteilen.

Welche Kosten sind förderfähig?

Grundsätzlich werden folgende zwei Konstellationen finanziert: Krisenbedingte Mehrausgaben bei laufenden Angeboten sowie die krisenbedingte Schaffung zusätzlicher Angebote. So können beispielsweise Heiz- und Energiekosten, Miet- und Mietnebenkosten, Personalausgaben, Ausgaben für Müllentsorgung, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, zusätzliche Ausgaben für Besteck, Einmal- oder Mehrweggeschirr, Küchenutensilien oder Ausgaben für die Erstellung und Produktion von Informationsmaterialien abgerechnet werden. Nach der Zielsetzung des „Stärkungspaktes NRW – gemeinsam gegen Armut“ müssen zunächst andere vom Land angebotene Förderprogramme, die sich ausdrücklich an bestimmte Teile der sozialen Infrastruktur wenden, genutzt werden. Doppelförderungen sind ausgeschlossen. Es dürfen zudem nur Ausgaben, die in den Monaten Januar 2023 bis Dezember 2023 voraussichtlich anfallen werden, abgerechnet werden.

Ansprechpartner vor Ort

Ansprechpartnerinnen bei der Stadtverwaltung Burscheid sind Antje Eickenberg, Tel. (0 21 74) 6 70-3 55 und Andrea Janeck, Tel. (0 21 74) 6 70-3 69. Per E-Mail ist das zuständige Fachamt für Soziales zu erreichen unter soziales@burscheid.de.

Die Bedarfsanmeldungen erfolgen zentral über den Rheinisch-Bergischen Kreis und werden daher von der Stadt Burscheid weitergeleitet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Einrichtungen können ihre ausgefüllte Bedarfsanmeldung mit einer Begründung bis zum 14. Mai auch per E-Mail, per Fax an Tel. (0 22 02) 13 10 64 52 oder per Post an folgende Adresse senden: Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt für Soziales und Inklusion, Stärkungspakt NRW, Refrather Weg 30, 51469 Bergisch Gladbach: staerkungspakt@rbk-online.de

Auf der Webseite des Rheinisch-Bergischen Kreises finden Interessierte weitere Infos sowie den Vordruck für die Bedarfsanmeldung: rbk-direkt.de/staerkungspakt-nrw.aspx

Hintergrund

Als Folge des russischen Angriffskrieges steigen deutschlandweit die Preise für Energie und Lebensmittel. Viele Menschen, vor allem mit geringem Einkommen, sorgen sich um die Sicherung ihres täglichen Bedarfs, aber auch Einrichtungen der sozialen Infrastruktur stehen vor großen Herausforderungen. Die Landesregierung stellt im Rahmen des „Stärkungspakts Nordrhein-Westfalen – gemeinsam gegen Armut“ für 2023 rund 150 Millionen Euro parat.