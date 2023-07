Vermüllung: Stadtverwaltung nimmt die Burscheider in die Pflicht

Haus- und Grundstückseigentümer haben Post vom Rathaus bekommen – mit der Bitte um Mithilfe beim Säubern.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Ein Kommunaler Ordnungsdienst, ein Bußgeld – das schwebte dem Bündnis für Burscheid (BfB) im Kampf gegen die Vermüllung noch 2022 vor, einen entsprechenden Antrag brachte die Fraktion in den Stadtrat ein. Doch dieser wurde abgespeckt.

Ergebnis: Haupt- und Montanusstraße sowie der Raiffeisenplatz in Hilgen werden häufiger gereinigt, auf einen Kommunalen Ordnungsdienst wird aus Kostengründen verzichtet. Vorerst. Solange soll der Außendienst des Ordnungsamts in die Bresche springen. Und die Burscheider selbst werden mehr in die Verantwortung genommen.

Nicht für alles sei die Stadt zuständig, sagt die Verwaltung

„Vermüllte Wege und Plätze mag niemand. Doch nicht für alle Reinigungsleistungen ist die Stadt zuständig“, heißt es nun aus dem Rathaus. Auch Haus- und Grundstückseigentümer, Betreiber von Gewerbestätten (Cafés, Kioske, Imbisse, Gaststätten) und nicht zuletzt alle Besucher und Kunden seien gefordert, die öffentlichen und privaten Flächen sauber zu halten. Die Stadtverwaltung hat nun alle Haus- und Grundstückseigentümer in den Kernbereichen von Burscheid und Hilgen angeschrieben und auf deren Reinigungspflicht nach der Straßenreinigungssatzung explizit hingewiesen. Im Rahmen einer dreimonatigen Testphase bis Ende September soll festgestellt werden, ob unter entsprechender Mithilfe der Anlieger die Sauberkeit verbessert werden kann.

„Gerade gastronomische Betriebe mit erhöhter Laufkundschaft müssen mit erhöhtem Abfallaufkommen im Umfeld ihres Geschäfts rechnen und darauf hinreichend mit der Aufstellung von Abfallbehältnissen und erhöhter Reinigung reagieren“, schreibt die Stadtverwaltung. Der Außendienst des Ordnungsamtes werde Präsenz zeigen und Passanten sowie Betreiber von Gewerbestätten gezielt auf festgestellte Verunreinigungen ansprechen. Bei wiederholten Auffälligkeiten werde eine sogenannte „Rote Karte“ gezückt, teilt das Rathaus mit.

Auch bei den regelmäßigen gemeinsamen Kontrollgängen von Polizei und Ordnungsamt werde auf Missstände aufmerksam gemacht – gerade erst hat Bürgermeister Dirk Runge eine entsprechende Runde begleitet. Wer nachlesen möchte: Die Reinigungspflicht der Anlieger ist im Ortsrecht geregelt und online einsehbar unter burscheid.de.

Straßen werden wöchentlich gereinigt

Aber natürlich macht auch die Stadt etwas. Wöchentlich werden alle öffentlichen Straßen in Burscheid und Hilgen mit der Kehrmaschine abgefahren und gereinigt – insgesamt fährt die Maschine rund 91.500 Meter ab. Zusätzlich werden in den Sommermonaten nach Veranstaltungen die Innenstadt und der Raiffeisenplatz gereinigt.

Öffentliche Abfallbehälter werden zweimal wöchentlich von einem Mitarbeiter des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) geleert und an den Wochenenden – samstags und sonntags – zusätzlich von einem Mitarbeiter der Technischen Werke Burscheid (TWB). Ebenfalls von den TWB kontrolliert und bei Bedarf gesäubert, werden Bushaltestellen, Parkanlagen und Straßenbegleitgrün. Hundekot muss schon gar nicht sein: Im Stadtgebiet und an der Trasse stehen Beutelspender für Besitzer und Hund bereit.

„Nicht nur mein Team und ich, sondern auch die Vertreter im Stadtrat und seinen Ausschüssen wünschen sich sehr, dass die Kampagne dazu beiträgt, dass unsere Stadt ein Stückchen sauberer wird und das auch bleibt. Je mehr Menschen auf die Umwelt achten und mitmachen, desto besser!“, sagt Bürgermeister Dirk Runge. Und Amtsleiterin Renate Bergfelder-Weiss hat sogar schon Positives bemerkt – nämlich Reinigungen auf Gehwegen, „wo ich vorher noch nie jemand gesehen habe.“