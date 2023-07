Bewegungsparcours beunruhigt Anwohner

Unmittelbar unter Balkonen und vor Terrassen entsteht das Projekt des Stadtsportverbands. Die Anwohner sind mäßig begeistert.

Burscheid. Die Anwohner stehen vor ihrem Haus an der Montanusstraße und blicken auf die Fläche, die unmittelbar davor liegt. Zum Greifen nah, nur durch Zaun und Sichtschutz vom Haus getrennt, stehen dort Sportgeräte. Eine Anwohnerin nimmt ein Gewicht in die Hand und lässt es dröhnend herunterfallen. „Da kann man schön viel Lärm machen“, sagt sie und weist auf die bereits aufgestellte Tafel: „Und nur bis 21 Uhr darf hier trainiert werden. Wer kontrolliert denn, ob das eingehalten wird? Zumal ja hier jeder herkann, es ist ja nichts abgezäunt.“

Noch ist der vom Stadtsportbund initiierte Bewegungsparcours an der Trasse nicht eingeweiht, da sorgt er schon für Unruhe. Denn die Anwohner machen sich Sorgen. Dass zum Beispiel die Sportgeräte dazu genutzt werden, über den Zaun hinweg in die Wohnungen zu spähen und so zu registrieren, ob jemand im Urlaub ist. Sie befürchten, dass der Parcours zum Treffpunkt von Jugendlichen werden könnte, die dort spätabends etwas trinken. „Sie müssen sich ja auch irgendwo treffen. Das kann ich verstehen“, sagt eine weitere Anwohnerin. Aber warum der Bewegungsparcours nun unmittelbar vor dem neuen Wohnhaus habe entstehen müssen, könne sie nicht nachvollziehen. „In Richtung Megafon ist doch jede Menge Platz“, schüttelt sie verwundert den Kopf.

Und besonders habe alle Anwohner irritiert, dass sie von diesem Projekt nichts gewusst hätten: „Niemand hat im Vorfeld auch nur ein Wort zu uns gesagt.“ Sie habe vor rund drei Monaten, als plötzlich vor dem Haus die Bauarbeiten begonnen hätten, die Bauarbeiter gefragt“, sagt eine Anwohnerin. Erst da habe sie erfahren, was direkt unter den Balkonen und vor den Terrassen geplant ist.

Die Gegend soll durch den Parcours auch aufgewertet werden

„Ich nehme diese Sorgen ernst“, sagt Bodo Jakob, Vorsitzender des Stadtsportverbands, als der Bergische Volksbote bei ihm anfragt. Aber er teilt sie nicht. „Im Gegenteil gehe ich davon aus, dass dort kein Treffpunkt entstehen wird. Gerade weil alles so gut einsehbar ist, ist an dieser Stelle die soziale Kontrolle groß. Niemand lässt sich dort nieder, wo er sich ständig beobachtet fühlt.“

Zumal Polizei und Ordnungsamt Kontrollgänge machen würden – und im Zweifelfall von ihrem Standort im Rathaus umgehend vor Ort seien. „Ich glaube sogar, der Bewegungsparcours wertet die Lage extrem auf“, sagt Jakob. „Er ist ein Angebot auch an die Anwohner.“ Genau deshalb habe man im Vorfeld auch auf eine Umzäunung verzichtet: „Der Parcours soll für alle nutzbar und niedrigschwellig sein.“

Acht Geräte stehen auf dem langen schmalen Grundstück parallel zur Trasse. TÜV-geprüft und geeignet auch für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Behinderung. Es ist ein Herzensprojekt des Stadtsportverbands, der es seit 2015 vorantrieb. 2019 wählte es das EU-Förderprogramm Leader-Bergisches Wasserland unter die fünf förderwürdigen Programme, für die es insgesamt rund 230.000 Euro Förderung gab.

Das Angebot soll für die Burscheider leicht erreichbar sein

Der Wunsch des Stadtsportverbands: Ein Sport-Angebot für alle, in Verbindung mit den Burscheider Vereinen, die dort mit ihren Übungsleitern Kurse anbieten. Mitmachen können und sollen auch die unmittelbaren Nachbarn: die Bewohner des Evangelischen Altenzentrums ebenso wie die jungen Besucher des Kinder- und Jugendzentrums Megafon oder die Mitarbeiter der Dependance von Federal Mogul am Alten Bahnhof. „Mit Schlips turnen“: So hatte es der Geschäftsführer des Stadtsportverbands, Wolfgang Gerling, bei einer Präsentation vor den Ortspolitikern mal genannt.

Das sieht die Stadtverwaltung in ihrer Antwort auf die Anfrage des Bergischen Volksboten ähnlich. „Ausgewählt wurde der Standort unmittelbar am Panorama-Radweg Balkantrasse wegen seiner Innenstadtnähe, aber auch, um diesen sowohl für Bewohner des Evangelischen Altenzentrums als auch für junge Besucher des Megafons gut erreichbar zu haben. Darüber hinaus soll die Sportmöglichkeit ein attraktiver Zwischenstopp für Radfahrer und Spaziergänger sein.“

Ein anderer Standort mehr in Richtung Megafon sei nicht realisierbar gewesen, sagt Bodo Jakob. „Die dortige Fläche ist für eine mögliche Erweiterung des Megafon reserviert.“ Deshalb rückte der Bewegungsparcours auf ein städtisches Gelände an der Trasse: „Für das ausgewählte städtische Grundstück wurde nach der Leader-Zusage im April 2020 eine Grundstücksüberlassungsvereinbarung zwischen Stadt und Stadtsportverbund abgeschlossen“, heißt es von Seiten der Stadt. „Über das Projektvorhaben wurde frühzeitig informiert. Auch die Bauherrin/Eigentümerin des heute dort stehenden Wohnhauses ist im Vorfeld der Bebauung über die bevorstehende Einrichtung des Bewegungsparcours informiert worden“, teilt Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss mit.

Bäume sollen für Sichtschutz zu den Wohnhäusern sorgen

Und weiter: „Eine Baugenehmigung für die genannte Gemeinschaftsfläche liegt vor. Die Fertigstellungsabnahme des Bewegungsparks mit insgesamt acht Geräten ist Anfang Juli durch das Bauamt des Rheinisch-Bergischen Kreises erfolgt. Im Rahmen des Genehmigungsprozesses hat die Stadtverwaltung mit Blick auf die Wohnbebauung darauf Wert gelegt, dass alle Bewegungsgeräte mit Blickrichtung entgegengesetzt der Bebauung aufgestellt werden – dies ist auch geschehen. Darüber hinaus ist vorgesehen, Bäume als Sichtschutz zur Wohnbebauung anzupflanzen – dies soll jetzt im Herbst geschehen.“

Dass dort ein Treffpunkt entstehen könnte, befürchtet auch die Stadtverwaltung nicht. „Stadtverwaltung und Stadtsportverband gehen davon aus, dass aufgrund der offenen Lage des Bewegungsbereichs eine gute soziale Kontrolle stattfinden kann und sich der Parcours nicht als abendlicher Treffpunkt etablieren wird.“

Die Einweihung wird am 11. August gefeiert

Das Prinzip des wachsamen Nachbarn kann Ordnungswidrigkeiten im Keim ersticken, davon ist auch Bodo Jakob überzeugt. „Keiner spioniert Wohnungen aus, wenn er von überall her beobachtet wird.“

Einweihung ist am 11. August. „Und wir möchten dazu herzlich die Anwohner einladen und hoffen, dort im Gespräch die Sorgen zu zerstreuen“, unterstreicht Bodo Jakob. Ob das gelingen wird? „Von der Trasse haben wir ja gewusst. Damit können wir gut leben“, sagt eine Anwohnerin. „Jetzt aber erwarte ich Unruhe an sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang. Wir haben keine ruhige Minute mehr.“