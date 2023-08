Burscheid radelt einmal um die Welt

Stadtradeln: Dirk Runge zeichnet die 195 Teilnehmer aus. Die Burscheider sind einmal um die Welt geradelt.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Sabine Krämer-Kox ist, man darf es mit Fug und Recht behaupten, fest mit ihrem Rad verwachsen. Es ist ihr liebstes Fortbewegungsmittel, aber auch Mittelpunkt ihres ehrenamtlichen Schaffens. Krämer-Kox ist Vorsitzende der Ortsgruppe Wermelskirchen/Burscheid des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Nun brillierte die Burscheiderin zum wiederholten Male als Stadtradeln-Star: Sie verzichtete in der Zeit vom 29. Mai bis 18. Juni komplett aufs Auto und fuhr auf ihrem Rad 1.834 Kilometer. Mit dieser Leistung hat sie auch die meisten Kilometer unter den Burscheider Teilnehmerinnen und Teilnehmern erradelt und noch mehr Kilometer verbucht als im vergangenen Jahr: Da waren es 1676 gewesen. Jetzt zeichnete Bürgermeister Dirk Runge die Aktiven in einer kleinen Feierstunde im Rathaus aus.

Der allgegenwärtige Regen hatte übrigens allen Plänen den Garaus gemacht: Ursprünglich war die Preisverleihung auf der Trasse geplant, in Kombination mit dem Aktionstag „Gemeinsam auf der Trasse, aber sicher“. Regelmäßig stehen dabei die Verkehrssicherheitsberater der hiesigen Kreispolizei in gemeinsamer Kampagne mit der Verkehrswacht an der Trasse, um für ein gutes Miteinander auf der vielbefahrenen und -begangenen Strecke zu werben. Doch bereits zum zweiten Mal musste die Polizei ihren Termin absagen: Das Wetter war einfach zu schlecht.

Im kreisweiten Vergleich belegte Burscheid Platz fünf

Insgesamt haben für Burscheid 195 Personen aktiv beim Stadtradeln teilgenommen und zusammen 40.049 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Im kreisweiten Ranking belegt Burscheid damit in diesem Jahr den fünften Platz in der Kategorie „Kommune mit den meisten Radkilometern im Rheinisch-Bergischen Kreis“.

Die drei erfolgreichsten Burscheider Radler mit den meisten zurückgelegten Kilometern – neben den beiden Stadtradeln–Stars Sabine Krämer-Kox und Ulrike Müller – durften sich jetzt über einen Preis freuen. Als Ansporn zum Sammeln vieler Fahrradkilometer hatte der Rheinisch-Bergische Kreis jeder teilnehmenden kreisangehörigen Kommune diverse Preise zur Verfügung gestellt. Auch die beiden diesjährigen Stadtradeln-Stars erhielten einen besonderen Preis, der vom Klimaschutz-Bündnis bereitgestellt wurde.

Adelheid Kolbe steht oben auf dem Siegertreppchen

Ganz nach oben aufs Siegertreppchen ging es für Adelheid Kolbe mit 1.410 gefahrenen Kilometern. Sie erhielt dafür einen Gutschein vom Burscheider Fahrradhaus Campana im Wert von 75 Euro. Mit 1.292 zurückgelegten Kilometern erradelte sich Volkmar Kolbe den 2. Platz und gewann damit einen Gutschein von Radsport Campana im Wert von 50 Euro.

In der Kategorie „Beste Einzelperson“ freut sich Balappa Bhairnatti mit 1.205 gefahrenen Kilometern in dem Aktionszeitraum über Platz 3 und einen Gutschein im Wert von 25 Euro vom Fahrradhaus Campana Radsport in Burscheid.

Einige verzichteten sogar komplett aufs Auto

Ulrike Müller hatte als Stadtradeln-Star ebenso wie Sabine Krämer-Kox komplett aufs Auto verzichtet und verbuchte auf dem Fahrrad-Tacho 447 Kilometer. Der Komplett-Verzicht schließt übrigens den Beifahrersitz mit ein: Auch als Mitfahrer darf ein Stadtradeln-Star nicht Platz nehmen.

Bereits zum sechsten Mal hat Burscheid zusammen mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und den anderen kreisangehörigen Kommunen an der internationalen Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis teilgenommen. In diesem Jahr traten sie gemeinsam vom 29. Mai bis 18. Juni in die Pedale.

Worum geht es bei der Aktion Stadtradeln?

Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Politik und Verwaltung setzten sich erneut zum Ziel, im dreiwöchigen Aktionszeitraum so viele Fahrradkilometer wie nur möglich zu sammeln. Die gefahrenen Kilometer wurden dann entweder per Smartphone-App, im Internet oder auf Papierbögen eingetragen. Grundgedanke für die Aktion ist, das Fahrradfahren in einer Kommune zu fördern, die Bewohnerinnen und Bewohner für den Klimaschutz zu sensibilisieren – und Spaß am Fahrradfahren zu vermitteln.