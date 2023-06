Burscheider radeln ein Mal um die Welt

195 Teilnehmer saßen fürs Klima beim Stadtradeln im Sattel. Mit Sabine Krämer-Kox und Ulrike Müller gab es gleich zwei „Stadtradel-Stars“. Wer am meisten geradelt ist und welches Team gewonnen hat.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Ein Mal um den Globus sind die Burscheider Radfahrer und Radfahrerinnen gerollt, nämlich exakt 40.049 Kilometer. Die Kampagne „Stadtradeln“ hat´s möglich gemacht. In diesem Jahr saßen 195 Teilnehmer in insgesamt 17 Teams für ein gutes Klima im Fahrradsattel. Auch das Team „Stadtverwaltung Burscheid“ war dabei. Nun hat das Rathaus die Ergebnisse der diesjährigen Aktion vorgelegt.

In der Teamwertung hat das „W5-Team der Freikirchlich evangelischen Gemeinde Burscheid“ mit 7.157 Kilometern die größte Strecke geschafft. Das Team „Ernst-Moritz-Arndt-Schule Evangelische Grundschule Burscheid!“ war mit 62 Radelnden Burscheids größtes Team.

Und natürlich gab es auch wieder ein paar Einzelkämpfer, diesem Fall Einzelkämpferinnen, die aus der Menge hervorstechen, weil sie besonders viele Kilometer auf ihrem Meilenkonto angesammelt haben. Es sind vertraute Namen: Sabine Krämer-Kox aus dem Team „ADFC Burscheid“ und Ulrike Müller aus dem Team „Johannes-Löh-Gesamtschule Burscheid“. Beide haben bereits schon einmal den Titel „Stadtradeln-Star“ getragen. In den 21 Tagen, in dem beide komplett auf das Auto verzichtet haben, erradelte Ulrike Müller 447 und Sabine Krämer-Kox 1.834 Kilometer. Damit ist sie gleichzeitig auch Burscheids aktivste Radlerin und konnte ihre letztjährige Distanz von 1.676 Kilometer um 158 Kilometer übertreffen.

Auch gesucht unter den fleißigsten Radlern: Das beste Schulteam in NRW

In einem Blog hat Krämer-Kox über ihre Erfahrungen berichtet und ist dabei ins Schwärmen gekommen: „Im Rheinisch-Bergischen- und im Oberbergischen Kreis gibt es so viele schöne Orte zu entdecken. Insbesondere die Bahntrassen-Radwege und Pedelecs ermöglichen es, stressarm, abseits vom Kfz-Verkehr, einfach dorthin zu kommen, um Urlaub vor der Haustür zu machen.“

Trotzdem sieht der ADFC noch einiges an Nachholbedarf im Kreis.

Auch die Jüngeren waren aktiv mit von der Partie. Zum zweiten Mal wurde das beste Schulteam in NRW gesucht, das gemeinsam während des dreiwöchigen Aktionszeitraums die meisten Kilometer auf dem Fahrrad sammelt. Bei dem Wettbewerb Schulradeln gingen in Burscheid drei Schulen an den Start: die Ernst-Moritz-Arndt Schule, die Gemeinschaftsgrundschule Dierath sowie die Johannes-Löh-Gesamtschule. In Burscheid vereinte die Gemeinschafts-Grundschule Dierath dabei mit 4.114 Kilometern die meisten Kilometer auf sich. Der Sieg mit den meisten Kilometern pro Kopf ging hingegen an die Johannes-Löh-Gesamtschule.

Lob gibt´s auch vom Bürgermeister. „Ich freue mich, dass Burscheid in diesem Jahr das diesjährige Stadtradeln mit einem großartigen Ergebnis abgeschlossen hat. Insgesamt haben wir sechs Tonnen CO 2 eingespart! Das sind zwei Tonnen CO 2 mehr als im vergangenen Jahr. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und unseren beiden Stadtradeln-Stars, die mit ihrem sportlichen Engagement aktiv zum Klimaschutz beigetragen haben.“

Besonderen Ansporn boten die Preise für die Stadtradler

Als Ansporn zum Sammeln vieler Fahrradkilometer sind jeder kreisangehörigen Kommune Preise zur Verfügung gestellt worden. Freuen dürfen sich jetzt die drei Radler, die in ihrer Stadt die meisten Kilometer nach den Stadtradeln–Stars zurückgelegt haben. Sie wurden auch bereits ermittelt und werden, wie die Verwaltung mitteilt, in Kürze per E-Mail benachrichtigt. Der Lohn für alle Anstrengung: Gutscheine des Fahrradhauses Campana im Wert von 75 Euro, 50 Euro und 25 Euro.

Die beiden Stadtradeln-Stars werden natürlich ebenfalls ausgezeichnet. Preise und Urkunden wird zu späterem Zeitpunkt Dirk Runge überreichen. Bereits zum sechsten Mal hat Burscheid zusammen mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und den anderen kreisangehörigen Kommunen an der internationalen Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses teilgenommen. In diesem Jahr traten die Teilnehmer vom 29. Mai bis 18. Juni in die Pedale. Das Ziel ist, das Fahrradfahren in einer Kommune zu fördern, die Bewohner für den Klimaschutz zu sensibilisieren und Spaß am Fahrradfahren zu vermitteln.

Hintergrund

Alle acht Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises haben sich in diesem Jahr wieder am Stadtradeln beteiligt. Rund 206 Kilometer fuhren die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer im Schnitt. Die Kampagne wird deutschlandweit vom Klimabündnis organisiert und findet von Mai bis Oktober, je nach Kommune, in einem festgelegten Zeitraum von 21 Tagen statt. Fünf Teilnehmer haben im Kreis komplett aufs Auto verzichtet, sie sind die Stadtradeln-Stars.