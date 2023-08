Stadtbücherei wird zum Treffpunkt

Veranstaltungen im August.

Burscheid. Einmal mehr ist die Stadtbücherei am Markt Mittelpunkt diverser Aktivitäten und Veranstaltungen sowie Treffpunkt sich regelmäßig versammelnder Gruppen.

Sütterlin-Lesestunde

Am heutigen Samstag, 5. August, beispielsweise kommt zur Sütterlin-Lesestunde von 15 bis 17 Uhr ein Freundeskreis der alten Schrift zusammen. Der Sütterlin-Lesekreis entziffert Texte, die in Sütterlin verfasst sind. Interessenten werden gebeten, sich vorab in der Stadtbücherei anzumelden: Tel. 02174-61960. Wichtig: Vorkenntnisse sind erforderlich. Die Leitung übernimmt Diplom-Bibliothekar Marcus Vaillant. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum.

Literarischer Vormittag

Wer gerne liest, ist beim Literarischen Vormittag am kommenden Freitag, 11. August, von 10 bis 12 Uhr richtig am Platz. Wer darüber hinaus gerne seine Erfahrungen teilen mag und hören, was andere gerade zwischen den Buchdeckeln entdecken – umso besser.

„Wir treffen uns immer am zweiten Freitag im Monat und diskutieren die gelesenen Texte und noch einiges darüber hinaus. Unser Ziel ist keine literarische Interpretation, obwohl die natürlich auch Raum hat. Kommen Sie vorbei und schauen Sie, ob Ihnen die Runde gefällt“, laden die Aktiven des Literarischen Vormittags ein.

Der Eintritt ist frei; um eine Anmeldung wird gebeten unter Tel. 02174-61960.

Sommer-Leseclub-Party

Für Samstag, 19. August, ist die Sommer-Leseclub-Abschlussparty angesetzt. Los geht es um 14 Uhr. Zum Sommer-Lese-Club-Abschluss werden die besonders kreativen Umsetzungen traditionell mit „Lese-Oskars“ prämiert. Alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen Urkunden. Es gibt außerdem eine Tombola und eine “Märchenhafte Kulisse“. Kuchen spendiert in diesem Jahr wieder die Bäckerei Kretzer. Eine Anmeldung ist erforderlich. Infos und Anmeldung in der Stadtbücherei unter Tel. 02174-61960.

Weitere Infos zur Stadtbücherei gibt es auf der städtischen Homepage unter der Rubrik Bildung&Soziales:

www.burscheid.de